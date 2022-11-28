台健康品牌田心里 香港見面會創意十足

台灣廣受保健養身族群喜愛的品牌「田心里」於11月在香港與VIP見面，並邀請到香港廚藝達人Nicole’s Kitchen創辦人Nicole黄婉秋為品牌設計延伸創意料理，將黑精淬與洛神淬的營養價值與喝法，發揮到極致。

「田心里」品牌熱銷產品「黑精淬」，顧名思義是萃取黑豆的精華，採用日本專利技術將之濃縮成保養飲品，就像保養品裡的精華液，除直接飲用外，在煲湯時加入黑精淬，不僅能增添口感，更能快速提升營養價值。「黑精淬」是Keto-friendly 產品，原因是黑豆為植物蛋白質，所以能提供生酮飲食(Keto Diet)愛好者更多營養來源。

主廚Nicole運用黑精淬入菜，製作烏骨雞湯、甜粥及茶泡飯，一飲多用。圖／承希國際提供

此品牌另一款廣受女性歡迎的「洛神淬」採用全天然洛神花與紅棗多醣體精華，「洛神淬」和市面上其他主打洛神花成分的產品最大的不同之處在於：除了採用台灣在地生產的洛神花外，使用新式技術高濃度萃取，不破壞食材本身，保留完整營養素，選用洛神花最具營養價值的整顆花萼，純天然且不添加糖或甜味劑及香料，不含咖啡因，僅保留食材本身甜味和風味，讓消費者在飲用時無負擔，不用擔心添加物對人體有害或熱量過高的問題。「洛神淬」萃取濃度高達6到7倍，是貨真價實、CP值極高的的養生飲品。

洛神淬製作「洛神荔枝特飲」搭配西米露(左,右)、黑精淬製作日式DIY茶泡飯(中)。圖／承希國際提供

此次見面茶話會展示多款食譜，以黑精淬入菜、洛神淬製作Home cocktails，如Roselle & Lychee Iced tea【洛神淬益力荔枝特飲】、Roselle Hot Mead cocktail【洛神淬熱雞尾酒】、Daily Sweet Porridge【護髮補腦暖胃甜粥】、Chicken Mushroom Soup【黑精淬菇茸烏雞湯】、Japanese Ochazuke【DIY黑精淬茶泡飯】等。來賓品嚐後好評不絕之外，「田心里」產品更是直接拿到多家實體超市通路上架的邀請，可見香港人對於「田心里」推廣的快速便利天然保健飲品，甚是喜愛。

洛神淬製作熱雞尾酒(左)、創辦人Evelyn與來賓(中)、香港KOL Sonia & 田心里創辦人Evelyn(右)。圖／承希國際提供

品牌活動日當天，不僅產品頗受好評，創意料理也是令人驚艷，台灣品牌第一次在香港舉辦見面茶話會大成功，品牌創辦人李欣恬表示，未來希望能透過更多文化交流活動，將好品質的台灣產品推向世界。

田心里黑精淬、田心里洛神淬。圖／承希國際提供

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