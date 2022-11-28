威士忌之王「皇家禮炮」再添傳世新篇章高年份珍稀酒液尊榮禮讚

別人的終點卻是我們的起點，「威士忌之王」皇家禮炮Royal Salute，除了坐擁蘇格蘭最完整的威士忌版圖，更堅持以涓滴蒸餾至少21年以上的酒液入桶，典藏成就不凡，時間長河下唯一的權威話語者。「皇家禮炮」於邁入第70年之際，發表全新頂級皇家禮炮30年「王者之鑰」，帶領品酩者從普飲款的21年，到通往皇家禮炮高年份頂級38年奢華品酩的完美銜接橋梁，頂尖巨作磅礡登場，成為2023年話題之作，開啟未踏足過的頂奢視界，以極奢珍釀讚 。



「皇家禮炮30年威士忌—王者之鑰 Key to the Kingdom」，成熟多汁的西洋梨、清甜血橙及純美濃稠的蜂蜜香甜美馥郁，接續著難以忽視迷人的窯烤橡木馨香，及營火般縹緲繚繞濃郁煙燻氣息。口感深邃且奢華複雜，以甜胡桃及楓糖般的甜桃開啟風味前導，緊接著肉桂沉香和薑糖的甜美襯搭出滑順口感，並以一抹迷人細膩的煙燻氣息完美收場。尾韻滑順悠長，煙燻氣息悠長誘人。酒精濃度：40% 、容量：500ml，建議售價：NT$11,800。業者提供

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示，「皇家禮炮30年王者之鑰」是皇家禮炮帶領品酩者自品飲款21年通往38年珍稀佳釀的皇室鑰匙，以常態性酒款之姿問世，酒液裡蘊含三家珍貴非凡已消逝酒廠鄧巴頓Dumbarton、神秘之井Caperdonich和帝國酒廠Imperial精心打造，其中出自於神秘之井 Caperdonich酒廠的陳釀威士忌，其沉厚的煙燻氣息更如同熱烈燃燒的營火般，成就出令人迷醉的煙燻氣息，更為「王者之鑰 Key to the Kingdom」注入強烈深刻的個性。每一滴珍稀的酒液都是經過精心挑選，希望能極大化地展現這支酒款的性格，從最一開始製造直至裝瓶的整個過程都需要持續地呵護與細心，而最後呈現出皇家禮炮極致尊榮的高年份威士忌」。瓶身設計靈感源自於英國皇室每年至愛丁堡進行的〝鑰匙儀式〞，代表著各種不同層次的重要意義，黑鑽般閃耀的光潔瓶身，演繹層次多元的酒款精髓，並以祖母綠外盒呼應女王皇冠上的珍貴寶石。



「皇家禮炮38年威士忌—命運之石 Stone of Destiny」結合香柏木與杏仁碎粒以及雪莉酒桶的橡木甜香。口感豐富的乾燥水果味、濃厚辛香與誘人帶甜的花香味。醇厚強勁且 餘韻悠長。風味結構複雜卻高雅。而具張力而優雅的尾韻甜美動人。酒精濃度：40%、容量：500ml，建議售價：NT$32,800。業者提供

而王者權力的全新風範「皇家禮炮38年命運之石」是當時見證女王伊麗莎白二世登基冠冕典禮而生產的致敬之作，不僅全球以限量配額供應，亦是市場上唯一標示38年的常態性頂級蘇格蘭威士忌。今年以全新元素，打造極致霸氣奢華新風貌，是金字塔頂端品酩者不可忽視的王者風味。全新瓶身酒頸設計直接展現產品，盒身則是全新貴氣朱紅色色系，透過具有皇室元素的經典雙菱格紋，彰顯皇室王者尊榮；盒內則以雙開門的全新設計，搭配全新亮眼的紅寶石紅透過皇家禮炮經典雙菱形圖像，加入奢華又細膩的三神獸意象，包括蘇格蘭視為精神象徵的國獸獨角獸、代表智慧和力量的蘇格蘭紅鹿，以及展現皇者氣勢的獅王圖騰和蘇格蘭皇室徽章，最後以24K純金鍍金打造的皇冠瓶蓋，展現繁複華麗且氣勢磅礴的現代精神，向皇室淵源與經典致敬。皇家禮炮38年命運之石酒液延續著精彩的古老調和工藝，涓滴酒液僅擇38年以上之熟成作品，交織出帶有辛香、濃郁果香與花香的極緻精選調和之作，三香呼應三神獸的完美巔峰之作。

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