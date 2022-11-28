格蘭多納推出珍稀的Grandeur系列第11版28年單一麥芽威士忌

延續近兩百年的工法，堅守傳統，結合層次繁複的蒸餾原酒與純正雪莉桶陳年，蘇格蘭最古老的釀酒廠之一的「格蘭多納酒廠」，日前發表備受品酩收藏家期待的「格蘭多納Grandeur系列第11批次28年單一麥芽威士忌」，這款珍稀佳釀是由首席調酒師 Dr. Rachel Barrie，挑選少量展現卓越特性的 Oloroso 雪莉桶釀製而成，完美表現出格蘭多納酒廠豐富、複雜及濃郁醇厚的風格，所有天然色澤都是來自於威士忌靜置熟成將近 30 年的酒桶。 每一瓶皆具有各自的手工編號，以彰顯此款威士忌的稀有珍貴。

Dr. Rachel Barrie表示，「格蘭多納Grandeur系列」無與倫比，擁有頂級西班牙橡木雪莉桶熟成而來的精純芳香與特質。「格蘭多納Grandeur系列第11版28年」的裝瓶酒精度為48.9% ABV。與格蘭多納所有酒款一樣，隨時間走過漸漸展現在西班牙雪莉桶中自然形成偏深色澤，紅寶石的色澤，帶有些許胡桃色調。豐富、強烈，散發出協調的雪莉酒香味，並揉合了深色麥蘆卡蜂蜜、烘烤杏仁與胡桃氣息。烤李子與薑的氣味令感官著迷，之後趨向深沉，逐漸轉為樸實古董皮革與現磨咖啡的香氣。口感底蘊為天鵝絨及高級皮革風味，濃烈醇厚，並帶有深色水果的味道。每一口都能感受到逐漸鮮明的黑櫻桃與義式濃縮咖啡的滋味。最後是濃醇而回味無窮，持久綿長的巧克力、甘草及核桃餘韻。



每一瓶「格蘭多納Grandeur系列第11版28年單一麥芽威士忌」，都有各自的手工編號，以彰顯此款威士忌的稀有珍貴。業者提供

百富門（Brown-Forman）台灣分公司行銷總監邱琬瑜表示，「格蘭多納酒廠」坐落在在蘇格蘭東高地山丘深處的Forgue山谷中，釀製最優質的單一麥芽威士忌。自1826年以來，持續承繼創辦人 James Allardice的遠見，仍堅持運用歷經時間考驗，世代傳承將近兩百年的釀造法，打造出卓越濃郁的雪莉桶單一麥芽威士忌。 格蘭多納深信，掌握大師級的釀酒方式無法一蹴可幾，我們採用引以為傲的釀造技術，竭力打造出頂級威士忌，並將此熱忱分享給世界各地的威士忌行家。格蘭多納醇厚的雪莉桶單一麥芽威士忌，是在西班牙安達盧西亞製造的頂級Pedro Ximénez雪莉桶和Oloroso 雪莉桶中緩慢熟成，展現出絕佳的深度、特性與豐富層次。Pedro Ximenez酒桶賦予甜及水果味，而酒液中富含的堅果香氣則來自卓越的Oloroso酒桶。身為蘇格蘭最後一家棄守傳統煤炭直火蒸餾的蒸餾廠，格蘭多納仍堅守傳統，結合層次繁複的蒸餾原酒與純正雪莉桶陳年，孕育出個性鮮明的重雪莉風格；每一款格蘭多納單一麥芽威士忌，都是由首席調酒師精心調製，呈現出最深邃的色澤、最濃郁醇厚的口感層次，以及口齒留香的優雅餘韻，體現在將近兩百年之知識經驗下淬煉出的罕見釀酒技術，非冷凝過濾亦不經焦糖著色，引領行家探索正統蘇格蘭雪莉桶威士忌的深度與內涵。

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