世足帶動Web3.0 宇宙社交遊戲《FreecitY》送百萬大獎

四年一次的世界盃足球賽，是萬眾矚目世界第一大運動競賽。自11月20日起發燒整整一個月，全球約50億人一同收看。據中華電預估，本屆國內總收視人次將突破2500萬人次。

受惠全球關注的風口，Web3.0、元宇宙區塊鏈相關的技術應用，近期也成為一大亮點，相關產業迎來爆炸性發展。 例如：由卡達帶領打造栩栩如生「2022世界盃元宇宙」，全球球迷僅需一台電腦，就可以從虛擬機場搭機飛到「元宇宙卡達世足村」，探訪本次開幕式主場「元宇宙盧賽爾體育場」，並在世界盃品牌村中的「虛擬商店」，搶購今年32個國家參賽隊伍專屬的「區塊鏈數位紀念品」，亦有機會取得精彩關鍵時刻畫面，成為永久留存的稀有數位資產。此外，本屆世界盃首度大量投入「VR設備」進行觀賽，讓全球能坐在家中「沈浸式觀看每一場精彩比賽」，大幅提高VR眼鏡與相關設備的銷量。

本屆世界盃亦帶動全球「數位資產市場」的大幅成長，包括葡萄牙C羅、巴西內馬爾、阿根廷梅西等巨星球員，都先後與區塊鏈平台合作發行專屬NFT，讓體育賽事類NFT於今年整整翻一倍，規模達到26億美元，世界盃彷彿為NFT市場打上一劑強心針。連帶新創項目也因此獲得鉅額融資，包括Web3.0新創公司RealFevr、體育平台HotStreak等，均成為近期區塊鏈熊市下逆勢而起的關注焦點。



全球首款GameFi + SocialFi屬性的Web3.0區塊鏈3D語音聊天遊戲《FreecitY》，也同步祭出「FreecitY Cup 2022世界盃活動」，官方砸下超過總價值近百萬台幣的數位資產，要直接送給參與活動的粉絲。玩家還能邀請朋友一起透過《FreecitY》獨特的3D語音聊天室功能，進入不同陣營的虛擬房間，粉絲球迷齊聚一堂，將專屬球衣NFT穿在身上，一邊討論比賽、一邊為自己喜歡的球員或隊伍，大聲呼喊加油。

《FreecitY》開發商認為，於今年世界足球賽事的加持下，除了球賽本身成功吸睛，也讓全球數十億人關注到Web3.0巨大商機及應用，將促進相關產業一同成長。詳情可至官網：https://free-city.io/worldCup