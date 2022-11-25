台北花園大酒店泰愜意住房優惠4,699元起

兩人同行不分平假日每人僅需2,500元大啖美饌一泊二食的美好時光

恣意穿梭漫步，來場城市之旅。台北花園大酒店看好觀光客入境旅遊逐漸回溫及拉抬第四季營收，自即日起至2023年1月31日止，趁勢推出「泰愜意一泊二食住宿優惠」，瞄準消費者喜愛一泊二食方案．優惠規劃舒適客房住宿乙晚，另加贈花園thai thai經典泰式雙人下午茶套餐及翌日中西自助式早餐，兩人同行，周日至周四每晚4,699元，優惠價格與垂涎欲滴的南洋料理，為旅行寫下美好篇章。

台北花園大酒店雅緻客房。圖／天成飯店集團提供

台北花園大酒店緊鄰西門及艋舺商圈，為探索魅力台北城的住宿首選。「泰愜意一泊二食住宿優惠」，旅人可入住於擁有在地文藝氣息的全新改裝雅緻客房，房內配置智能房控系統，來增加互動體驗與便利性，並於入住期間享受泰籍主廚精心規劃的泰式雙人下午茶套餐乙份，套餐包含翻玩生吐司套餐、精選飲品及蛋糕，提供五款給消費者選擇，包括經典咖哩官財板，將台式道地小吃官財板、泰式咖哩與日式生吐司激盪出精彩。選用生吐司切半生吐司磚，放入鍋中，以180度油炸至金黃色，饕客可選擇泰式雞肉黃咖哩、南方叢林豬咖哩、泰式鮮蝦綠咖哩、巴東牛咖哩及馬莎曼羊肉咖哩，五款選一款共食，生吐司吸滿了咖哩精華，濃郁風味夾帶著微微辛香料清香，適合喜愛多種料理風味的賓客。

台北花園大酒店-花園thai thai 式雞肉黃咖哩生吐司。圖／天成飯店集團提供

另一款則推薦泰式起司風味打拋雞，遠近馳名的打拋料理為泰國國民美食，鹹香帶有微微辣勁的打拋雞更是深受饕客喜愛，主廚將特選雞肉製成絞肉後備用，再將醬油、蠔油、魚露及棕梠糖調製成特製醬汁，鍋中放油加入蒜頭、辣椒及洋蔥爆香，依序加入雞肉、朝天椒、長豆、特製醬汁、起司及打拋葉翻炒，經過翻炒香氣釋出，最後點綴上香菜，一口咬下肉香與略帶有濃厚辛香風味躍入味蕾，完美令人激賞！