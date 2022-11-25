迪士尼官方電商shopDisney 台灣上線

迪士尼宣布其官方電商旗艦網站shopDisney於今日正式登陸台灣。集結迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等角色與故事系列產品，shopDisney 台灣為消費者提供超過千款官方商品，為期待已久的粉絲送上來自全球、源源不絕的迪士尼魔法。

源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs系列」。圖/業者提供

迪士尼鐵粉們還可選購一系列來自全球迪士尼的各項商品，包括以迪士尼樂園的遊樂設施為靈感、以經典米奇為主題開發設計的「Mickey Mouse: The Main Attraction 米奇收藏家系列」，粉絲們可一次收藏此系列12款米奇玩偶、耳朵髮箍、後背包與徽章。而源自日本、風靡全亞洲的「nuiMOs系列」也將同步上線，粉絲們可隨心所欲地為最可愛的迪士尼好友nuiMOs替換各種服裝與配件，創造不同的拍照效果。另外，還有2022年全新推出的迪士尼Q版玩偶「Munchlings系列」，以迪士尼樂園美國小鎮大街上的糕餅店可愛造型的甜點為靈感，各式美食在撒上迪士尼魔法後，變得栩栩如生，化身成軟萌香甜食物造型的迪士尼玩偶Munchlings。

漫威與星際大戰的粉絲們不僅可將最喜歡的經典角色主題商品帶回家，更可在shopDisney找到最新系列電影及Disney+ 影集中亮相的全新角色主題商品，包括剛上映的「黑豹2：瓦干達萬歲」。冬日慶典少不了聖誕節系列商品，shopDisney台灣同步全球上線聖誕節系列商品，粉絲們可以用經典場景聖誕吊飾、米奇聖誕主題家飾品以及米奇復古聖誕系列打造最暖心的聖誕氛圍。2023年適逢迪士尼百年慶典，將陸續上架許多迪士尼百年慶典的紀念商品。