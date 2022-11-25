台北國泰萬怡推「怡」起跨年高空派對

台北國泰萬怡酒店攜手Peroni義大利沛羅尼啤酒

即日起限量開賣 12/25前線上預訂再享免服務費每位2,023元

2023年即將到來，台北國泰萬怡酒店14樓高空酒吧 Drift Lounge & Bar推出跨年高空派對，首度攜手Peroni 義大利沛羅尼啤酒，共同舉辦【台北國泰萬怡酒店x Peroni 怡起跨年派對】，除了遠眺台北101及無邊際市區夜景以外，現場更首邀饒舌歌手陳婉玲Lin現場熱歌演出，提供各式主廚精選自助美饌及酒水無限暢飲，現場還可兌換限量供應的「Peroni 義大利沛羅尼啤酒」。除了一票暢饗各區美味外，再祭出線上早鳥優惠，即日起至12月25日前於Klook預訂可享免服務費，每位成人2,023元，兒童價1,012元，僅開放120席訂位，一同迎接新年的到來。訂位請洽Klook線上預訂或02.7750.3333。(喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

跨年倒數在即，位於民生東路與建國北路口的台北國泰萬怡酒店，14樓高空酒吧 Drift Lounge & Bar首度與Peroni 義大利沛羅尼啤酒合作，推出【台北國泰萬怡酒店x Peroni 怡起跨年派對】，現場除了音樂放送不間斷以外，主廚更是精選了各式美味，讓民眾迎接新年前一飽口福，每位享有「海鮮水晶杯」、「松露燕窩巧達湯」各一份，另外還有「紅酒燉羊肩排」、「焗烤千層麵」、「日式起司炸豬排」、「沙拉吧」及「海鮮吧」等自助美饌，「綜合冷肉盤」、「墨西哥玉米脆片」、「卡布里番茄乳酪」、「現爆爆米花」、「肉醬薯條」、「蜂蜜芥末起士條」及「香酥雞米花」等下酒美味，同時也備有精選紅白酒、香料熱紅酒、氣泡酒及各式特調無限暢飲，現場也限量開放兌換「Peroni 義大利沛羅尼啤酒」，一票盡享跨年倒數的歡樂氣氛。

台北國泰萬怡酒店Drift Bar怡起跨年派對，擁有無邊際市景，還有特調無限暢飲。圖／台北國泰萬怡酒店提供

【台北國泰萬怡酒店x Peroni 怡起跨年派對】

■ 活動時間: 2022/12/31 21:30 ~2023/01/01 00:30，開放座位數共120人。

■ 成人每位原價 2,023元 +10% ; 6-11歲兒童每位 1,012元 +10% (6歲以下不收費)。

■ 12/25前於Klook預訂，享早鳥優惠免一成服務費。

■ 此活動不適用BONVOY萬豪旅享家會員優惠或點數之累計。

台北國泰萬怡酒店攜手Peroni義大利沛羅尼啤酒，推出2023跨年派對。圖／台北國泰萬怡酒店提供

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