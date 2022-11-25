集盛海外參展傳佳績！環保Soufflex訂單顯著成長

台灣紡織加工絲龍頭集盛實業月前參加美國波特蘭功能性紡織品專業展 (Functional Fabric Fair)，憑藉獨家研發的機械彈環保Soufflex舒芙蕾紗線，以優異的手感和彈性驚喜機能吸引與會者的目光。集盛專案經理侯盛元表示，今年展覽人氣相當熱絡，Soufflex舒芙蕾也獲得許多品牌客戶的採用，根據現場客戶的反應，Soufflex舒芙蕾今年第四季的訂單量約可比去年同期成長逾四倍。

美國波特蘭功能性紡織品專業展 (Functional Fabric Fair) 於今年10月26、27日盛大開幕，這是美國唯一專業機能性紡織品展，各國紡織業者慕名參加者眾，有許多戶外運動功能性領先品牌甚至將總部設在波特蘭，或在當地設有研發團隊，侯盛元表示，集盛的機能性產品深受客戶喜愛，常成為國際品牌客戶指定的供應商，參加波特蘭功能性紡織品專業展對集盛有加分的效益，特別是疫情解封後，參展的人氣相當熱絡，預估訂單有顯著的增長。

侯盛元指出，疫情之後，參展的客戶更迫切地在市場上尋找新產品和新材料，而集盛去年推出的機械彈環保Soufflex舒芙蕾的獨特性，更成為品牌客戶的注目，為集盛帶來不少的新客戶和新訂單，侯盛元進一步表示，Soufflex舒芙蕾環保紗線除了現有的聚酯材質之外，今年又推出尼龍6和尼龍66的產品，其手感更令品牌客戶驚豔，未來的應用可期。

集盛總經理蘇百煌說，Soufflex舒芙蕾環保紗線採用機械彈工法，能在製程中創造富有柔韌的紗性和優異的彈性，尤其是Soufflex 2.0尼龍66的手感不僅密實，更具有優異的耐磨性，經過國際標準ASTM 4964的測試顯示，尼龍66的經向瞬間回復力更勝於尼龍6，也有利於品牌客戶發展更高端的產品，未來也將成為集盛業績成長的主要動力來源之一。