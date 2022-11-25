沉浸式體驗互動 穿越台灣金融歷程 發現新勇敢哲學

國泰金控60週年特展「發現你的勇敢進行式」於華山文創園區盛大開展，透過六大主題展區和沉浸式的互動體驗，邀請民眾發現國泰一甲子伴隨台灣金融發展的過程，也從中找到自己的勇氣力量。國泰金控共同創辦人蔡宏圖董事長及蔡鎮宇董事長特別親自出席開幕剪綵暨慶生儀式，為展覽揭開隆重序幕，並親身與員工一起體驗所有展覽內容，蔡宏圖董事長勉勵同仁：「希望每一位國泰人都具備勇敢、開放、大膽探索的思維，去擁抱世界的變化，並且從中看到機會，領先佈局，佔得先機。外部環境的變化只會越來越快速和劇烈，越是如此，我們越是要勇敢地做出決定，勇敢地承擔。」

國泰金控共同創辦人蔡宏圖董事長(圖右)及蔡鎮宇董事長(圖左)攜手共切蛋糕慶祝國泰60週年。圖／國泰金控提供

國泰金控共同創辦人蔡宏圖董事長及蔡鎮宇董事長面帶笑容心情極佳，剪綵後也和集團主管及同仁們逛展， 值得一提的是，展區當中的「勇敢宣言牆」，可透過iPad先從「國泰12大勇敢金句」當中選擇一句，再自拍上傳到大螢幕上。蔡宏圖董事長選了「當時覺得難走的路，也帶你來到了現在」，並且自拍上傳照片，作為勉勵員工的勇敢金句。

國泰60週年特展-發現你的勇敢進行式-邀大眾華山沉浸式體驗互動。圖／國泰金控提供

展覽有長達近29公尺的國泰歷史牆，陳設發展歷程的珍藏照片以及實物牆，包括國泰人壽成立的第一面招牌、當年收保費用的管理卡片箱等，還有小機關輕觸按鈕即會演奏國泰人最熟悉的國泰歌，輕快歡樂的節奏是同仁的共同回憶，歌詞是「人人保險，家家幸福，責無旁貸事在人為…」，展現國泰以保險業起家，成立初衷即是以保險安定社會的本心。

解密創新-國泰新旅程解密轉型點滴。圖／國泰金控提供

現場同時展出國泰15週年慶當日，襄陽路1號新建總公司大樓落成典禮的剪綵用金剪，兩位創辦人共同將60週年特展剪綵金剪放入喜氣的透明紅底展示箱中，代表國泰將繼續履行金融業的重大責任，不僅在台灣開枝散葉奠定60年的穩健根基，未來更會放眼國際，勇敢跨出每一步，以亞太地區最佳金融機構領導品牌之姿持續帶領產業堅定向前行。

逛完歷史牆，兩位創辦人來到可透過科技感測心律的「凝聚心跳牆」，蔡宏圖董事長大手一放，偌大的60大字光影牆即出現湖水藍的勇敢代表色，波光閃閃的湖水如同徜徉在大自然裡，如同國泰的大樹招牌總是給人最溫暖的安心感，蔡鎮宇董事長則是出現琥珀色，代表樂觀跟滿滿的正能量，笑容即是閃耀世界的最佳通行證！