台北晶華全台室內最高耶誕樹點燈儀式

晶華攜手日韓觀光旅遊業者點亮希望與祝福

晶華酒店一年一度的耶誕樹點燈儀式，今年選在感恩節當晚於酒店中庭舉行，為感謝攜手挺過疫情衝擊的國際觀光旅遊同業們，儀式特別邀請到世帝喜旅行社董事長髙木浩、Hana Tour總經理白贊虎、樂天旅遊大中華區總監高蓮花、Edison TOUR董事長郭裕家以及台北歐洲學校執行長及校長Mr. John Nixon、Mr. Luke Chaeter擔任點燈佳賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮、營運長顧嘉慧、董事總經理吳偉正共同點亮位於酒店中庭、樓高三層的繽紛耶誕樹，在歐洲學校兒童合唱團的美妙歌聲以及耶誕老公公溫暖的祝福聲中，晶華向所有共度疫情的同業先進以及支持國際觀光旅遊業的社會大眾們表達誠摯的感謝。

位於台北晶華酒店一樓中庭的聖誕樹，總高近15公尺，樹上滿綴著27,000顆LED燈泡、1,700個繽紛蝴蝶結、2,000顆閃爍金銀球、1,500個金松果以及1,500朵聖誕紅。歐式經典的綠色榭寄生葉片中所散發的繽紛光芒，溫馨地揭開晶華聖誕季的序幕。這顆美麗的聖誕樹自1992年開始就一直陪伴著大家，每年到了11月，它總是矗立在酒店中庭、營造著溫馨華麗的聖誕氛圍，支持晶華的消費者每年總不忘回到這裡與它合照，為自己與親友留下成長的印記。

晶華酒店點燈儀式。由左至右分別為樂天旅遊大中華區總監高蓮花、Hana Tour總經理白贊虎、台北歐洲學校執行長Mr. John Nixon、Edison TOUR董事長郭裕家、晶華國際酒店集團董事長潘思亮、世帝喜旅行社董事長髙木浩、台北歐洲學校校長Mr. Luke Chaeter、晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧、晶華國際酒店集團董事總經理吳偉正。圖／台北晶華酒店提供

國際觀光旅遊活動在疫情的影響之下停滯許久，但隨著疫情常態化與國境開放政策的鬆綁，國際觀光產業正迎來復甦的曙光。晶華酒店過去兩年在努力耕耘國人住房市場的同時，也不忘持續的與國外旅行社、航空公司、會展產業主辦單位以及國際企業客戶互動，隨時為國際旅客回歸做好準備。日前更針對新加坡、香港、日本、韓國、以及北美市場推出住房專案，透過Regent以及IHG的全球訂房網絡，爭取國際商旅下榻。此次受邀點燈的嘉賓代表著日韓觀光旅遊業者對於臺灣以及晶華的支持，經過兩年在地化準備、滿血回歸國際市場的晶華酒店，會以更加「全球且在地」的軟硬體服務，為國際商旅打造非凡的旅程。