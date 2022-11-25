《花蓮趣》第43期 永續花蓮觀光啟程 一起洄萊花蓮走走

10月起國境解封，疫前突破千萬人次的國外觀光客陸續回流，10分鐘就能親山近海的花蓮，是國內外旅人們必訪勝地。

透過11月出刊的第43期《花蓮趣》介紹花蓮縣政府匯聚永續觀光資源，以中、英、日、韓四種版本語言邀請全世界遊客來花蓮進行一段深度永續之旅，再加上入冬後接力開跑的「雲朗觀光太魯閣馬拉松(12/10)」，傳遞愛與幸福的「花蓮幸福聖誕城(12/16~2023/1/1)」，東台灣最閃耀的「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會(12/31)」，與帶來2023新年新氣象的「愛戀花蓮元旦健走」和喜慶滿年味的「2023花蓮太平洋燈會」，花蓮以豐富的風景人文及精彩活動跟大家相約花蓮團聚，一起「洄萊」花蓮走走。

幸福花蓮城以觀光立縣，每季都有精彩活動，歡迎大家前來共襄盛舉。圖／花蓮趣提供

花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，因應國內外旅遊人潮，花蓮在各方面都由量走向質的蛻變，不僅提升周邊軟硬體品質，更透過「食、住、遊、購、行」等面向著手。

來到花蓮吉安慶修院感受日式風情，彷彿秒飛到日本，亦見證當地移民史。圖／花蓮趣提供

東大門夜市在今年評鑑中樂活名攤獲得總星數460顆，成長幅度達251%，為全國夜市之首；另至今花蓮有超過75家旅宿業者榮獲法國法約爾國際認證機構所頒發之「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善運動賽事旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」及「ISFE高齡親善環境認證」，總計獲頒169張認證證書，特色旅宿通過國際認證家數全臺第一；縣府並推動智慧旅運「空手觀光」型態及專屬接駁、好Q體驗等創新服務，讓旅人在花蓮留得久、玩得慢、走得深。

花蓮縣證府輔導旅宿業者取得國際認證，讓旅客想在花蓮一直住下來。圖／花蓮趣提供

「花蓮的日常就是都會的嚮往！」本期《花蓮趣》帶著大家近距離深入在地生活百年來變遷的足跡，看精神信仰與當地文化融合成獨一無二的天選美景，小鎮裡的歐風教堂、日式神社及修行祕境，處處令人流連忘返；城市升級之際，舊鐵道湮沒時間洪流，跟著〈鐵道慢城〉單元，慢遊沒有乘客但多了遊客的絕版車站；花蓮推廣部落旅遊、慢食文化與農村旅遊，且全縣已有高達209 家業者完成低碳認證，遊客不妨細細品味〈旬農場〉與〈自慢旅味〉裡推薦的有機食材好味道，用味蕾感受「有機首都」的用心與卓越。

裁撤的車站也能有新生，舊林榮車站變身為林榮社區公園，一窺鐵道往昔痕跡。圖／花蓮趣提供

《花蓮趣》對地方文化的支持、用心，訴說著每個鄉鎮都有不同的飲食文化、觀光資訊與人文歷史等，豐富旅客造訪花蓮的行程安排，本期《花蓮趣》發行22,500本，分送國內外各大組團社、旅服中心、駐外單位，以及縣內旅館民宿等，花蓮觀光資訊網官網也有提供中、英、日、韓文版本線上電子書可即時閱覽，另每期可至線上填寫問卷參加抽獎活動。入冬後花蓮多了點寒意，但人情的溫度和熱情的活動讓人更能體會在地的美好與生命力，一起到舊稱洄瀾、奇萊的花蓮慢漫遊，「洄萊」這裡用山海、用故事、用最高品質的服物務，體驗屬於這片觀光永續的「慢‧精品‧花蓮」。

花蓮富里羅山農業村業者推出「豆渣鬆餅DIY」遊程，好吃又好玩。圖／花蓮趣提供

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