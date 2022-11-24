2022 ThreeBond封關站-菁英挑戰賽職業業餘配對賽 雨中9洞完賽，選手互祝明年再創佳績

2022 ThreeBond封關站菁英挑戰賽，今天（11/24日）在桃園台北高爾夫俱樂部舉行職業業餘配對賽與年度獎金王頒獎典禮，由於天候不佳，雨勢忽大忽小，大會決定縮短為九洞計算團隊成績。隨後也頒發ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排名前三名的特別獎項獎金。

今天的配對賽計有30位職業選手與90位社會業餘人士配對競技，雖然30組的職業與業餘選手全都出發下場揮桿，但因天候不佳，雨勢不斷，大會臨時決定縮短為九個洞計算成績，採新史克蘭波賽制，最後由職業選手林耕緯與三位社會業餘人士吳麗光、劉建雨及黃宏偉合力以低於標準桿四桿的成績，贏得冠軍，社會業餘人士每位獲得ThreeBond限量版申智愛同款球袋一只。

另外，ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王今年可額外獲得台灣福興工業董事長林瑞章首次加碼提供的獎金王特別獎金30萬元，亞軍20萬元，第三名10萬元；年度獎金排名前五名選手亦可直接獲得明年台巡賽的參賽資格，依序包括余松柏丶王宥崴丶沙比亞特馬克丶劉永華丶黃柏叡。

ThreeBond香港公司台灣分公司總經理泰地宏和（右）與台灣福興工業董事長林瑞章（左）頒發獎金給年度獎金王余松柏。 圖／業者提供

台灣福興工業董事長林瑞章今年是第四年繼續贊助TPGA台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽兩項獎金王的獎金，並且增加獎項，往年只提供獎金王30萬元獎金，今年增加總獎金排名第二名獎金20萬元，第三名獎金10萬元，各總計60萬元。

余松柏今年度獎金總額為514,141元，以兩萬多元的領先差額，登上挑戰巡迴賽獎金王，額外獲得特別獎金30萬元；排名第二的王宥崴獎金總額為492,799元，另外獲得20萬元；第三名的沙比亞特馬克總獎金額為476,783元，再獲得額外獎金10萬元。

林瑞章指出，非常感謝日本ThreeBond公司贊助台灣職業高爾夫賽事，且一切都源於該公司長期贊助陳志忠老師近40年，在愛屋及屋與陳志忠老師的有心募集下，慨然贊助此項挑戰巡迴賽事已達八年，明年繼續贊助的機會也很大。而總冠名贊助商ThreeBond香港公司台灣分公司總經理泰地宏和今天也參加配對賽打了九洞，他在配對賽的晚宴及頒獎典禮上表示，今天的天氣不佳，為了選手與貴賓的安全，配對賽縮短為九個洞，且大多數選手都打完九個洞，大家辛苦了！他特別提及，八年來的比賽，每站冠軍選手的平均桿數自第一年的低於標準桿4.1桿，至今年的低於標準桿6.8桿，成績越來越好，代表選手越來越進步；另外，年度獎金前五名的選手明年可參加台巡賽事，進入另一個競爭更激烈的巡迴賽，希望大家繼續精進球技。