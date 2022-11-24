高雄洲際酒店跨界合作藝術香氛品牌Diptyque

高雄洲際酒店與知名法國巴黎香氛品牌 Diptyque跨界合作，由洲際行家西點主廚陳一輝攜手廚藝團隊，以Diptyque塑造生活藝術與雅緻奢華的精神為創作靈感，融合洲際酒店品牌的低調奢華，優雅詮釋冬日暖香主題，於BL.T33大廳酒吧獻上寵愛嗅覺、視覺、味覺的沉浸式「生活之藝」聯名午茶饗宴，除了尊享12款主廚特製甜、鹹點及限定款英式司康，搭佐精選英國百年茶品牌Whittard of Chelsea或義式咖啡共2杯，每組聯名下午茶均可獲得Diptyque經典系列香氛蠟燭35g兩顆(隨機贈送)，預計明(25)日正式開放預約，每日限量20組，定價1,680元，期間限定自2022年12月1日至12月31日止。

高雄洲際酒店BLT33大廳酒吧推出限時限量聯名下午茶，跨界合作法國香氛品牌Diptyque 。 圖/高雄洲際酒店提供

高雄洲際酒店 × Diptyque「生活之藝」聯名午茶饗宴

洲際行家西點主廚陳一輝(Marvin Chen)以日、法習藝背景和超過20年的深厚資歷，優雅詮釋12款甜、鹹點，設計靈感源自Diptyque品牌經典黑、白及金色調，同時緊扣經典香調的冬季香氛炭木、含羞草、漿果、玫瑰、晚香玉等香氣延伸，鹹點6款：煙燻火雞白花椰鹹派、鮪魚含羞草蛋三明治佐墨魚美乃滋、黑芝麻松露栗子派、鴨肝塔佐黑醋栗凍、橙花椒麻蝦捲、有機中東茄子泥佐紅石榴魚子醬；以及甜點6款：玫瑰橙花閃電泡芙、巧克力乳酪塔、醋栗櫻桃巴伐利亞、柑橘優格香緹蛋糕、異國風情水果小點、洋梨栗子燕麥慕斯；更少不了經典英式下午茶必備的加崙子司康及原味司康，搭佐自製佛手柑香柚果醬或馬斯卡彭起司醬香迷人。

巴黎藝術香氛品牌Diptyque

1961年Diptyque三位擁有共同美學追求的藝術家創辦人Christiane Montadre-Gautrot、Yves Coueslant及Desmond Knox-Leet攜手於巴黎第5區的聖日耳曼大道34號創立了首家Diptyque精品店：一間創意十足、靈感無限的藝品店。自Diptyque創立之日，三位創辦人便奠定品牌獨樹一幟的美學風格：兼收並蓄、四海為家，以好奇與開放的胸懷面對世界之美，以多樣形式全面展現Diptyque美好生活之藝。

高雄洲際酒店BLT33大廳酒吧推出限時限量聯名下午茶，跨界合作法國香氛品牌Diptyque。圖/ 高雄洲際酒店提供

Diptyque宛如一座大型珍寶館，充滿了特色裝飾品與香氛紀念品，不僅將獨樹一幟的價值精神淋漓展現，其間更是驚喜不斷、收穫頗豐。家居香氛系列以簡約精緻的風格呈現，更顯典雅純粹，香氛蠟燭是光影與香氣的美妙結合，飾以橢圓標誌的燭杯在使用完後也能搭配燭杯配飾，成為更加實用的裝飾品，為空間帶入一抹優雅。室內香氛蠟是抽屜、櫥櫃及小型封閉空間的理想擴香選擇；而擴香精是詩意十足的新穎之選，為室內帶來經典香氛體驗，適合較大空間使用，香味漸次展開。而坐擁Diptyque特色橢圓外觀的精美室內擴香擺件則可令居家環境隨時瀰漫動人香氣，只需將藤枝插入多面玻璃香氛瓶中，美妙芬芳即可擴散開來。

Diptyque高雄旗艦店秉承品牌於巴黎啟航時留下的傳統風尚與精神，將品牌靈魂及當地文化結合並精彩碰撞，是豐富旅行文化的交織與融合，更是Diptyque獨特美學的展示視窗。從巴黎到高雄，自1961年至今，Diptyque歷史在世界各地延續與傳承，始終保持同樣的熱誠、同樣的好奇心與同樣的創造力。

「生活之藝」聯名午茶饗宴 每日限量20組，訂位連結： https://ic-kaohsiung.com/BLT33