「戰神Mars」年營收4億元　小包裝讓健身民眾便利攜帶

根據美國市場研究公司Grand View Research的研究報告，目前全球乳清蛋白市場的年均複合成長率為10.48％，到了2030年，市場規模將超過143.2億美元。台灣首席乳清蛋白品牌「戰神Mars」打出一條血路，不僅在台灣建立良好乳清蛋白品牌形象，還辦快閃巡迴結合文創，現在海外更有不少代理商已在拓展事業藍圖。

一個MIT品牌，如何創造年營收4億元佳績，為何讓許多健身人士愛不釋手，一喝成主顧。 時間回朔到疫情爆發時候，那時候「戰神Mars」創辦人那德威跟弟弟那君文才開始攜手準備創業，在還沒找到辦公室，就開始作業準備攻戰運動營養品市場，靠著過去做過節目、也賣過涼麵的經驗，他的創新還有堅持到底跟親切的精神發揮到底，在多年研發下， 「戰神MARS」 成為全台最大乳清蛋白品牌。 那德威用堅持不放棄的精神，就如品牌名稱「戰神Mars」一樣，他從小業務快速拓展通路，現今創造年營收4億元佳績，不僅讓業界佩服，更不畏環境通膨跟疫情影響，那德威強調創業「只要堅持下去，沒有不可能。」

戰神MARS為台灣最早創立的乳清品牌 。圖/戰神MARS提供

只要在健身圈提到「戰神Mars」，所有教練都不陌生，位於「GYM MARS健身俱樂部」，不少教練積極訓練身材都一致推薦「戰神Mars」，其中一位教練說到，「戰神Mars」有很多口味，都是那德威自己研發，像是新口味鴛鴦奶茶、經典奶茶、珍珠奶茶、烏龍奶茶、芋頭牛奶、哈密瓜牛奶口味等、都受年輕人及女性健身者喜愛，而「戰神Mars」「產品多達20多種，不少人是先買小包裝試喝，更有不少人也在網路交換口味。除此之外「戰神Mars」目前台灣市占率達兩成，穩居龍頭寶座；在海外市場，如香港、澳門、南非等地都有他們的產品，疫情即將解封，戰神團隊更持續開發其它國家中。

戰神MARS為台灣最早創立的乳清品牌 。圖/戰神MARS提供

根據日前媒體報導，中華民國肥胖研究學會理事長劉燦宏表示，國健署110年健康促進統計年報當中，台灣成人的過重、肥胖率逐年攀升，18歲以上國人過重（BMI大於24）、肥胖（BMI大於27）率高達50.3％，相當於全台有千萬名成年人陷體重危機；其中又以35歲以上中壯年占比最高。世界肥胖聯盟更指出，10年後台灣BMI大於30的人口將突破10％，估計恐超過231萬人， 那德威發現台灣是美食天堂，導致許多人造成肥胖，創辦乳清蛋白，是希望將國人的飲食習慣導入，以蛋白攝取為主，開發許多口味及小包裝，讓健身及注重飲食均衡的民眾擁有好習慣可便利攜帶。



「戰神Mars」品牌介紹：



「戰神MARS」成立於2014年，是全台灣第一家乳清蛋白品牌，品牌創辦人那德威的創業動機來自於近十年前，當時健身風氣在台尚未盛行，外界普遍不了解均衡飲食中蛋白質佔重要關鍵。秉持著「打造最好喝的乳清蛋白，將台灣品牌推向國際」的初衷，那德威與研發團隊從第一支的抹茶口味，研發至今共多達數十種風味，類型橫跨動物性乳清蛋白、專利零乳糖乳清蛋白及素食蛋白。