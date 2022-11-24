重新詮釋美國單一麥芽威士忌　威蓋堡Westward Whiskey在台上市

不斷在全世界各地尋覓品質優異並極具特色酒款、專業的精品洋酒進口代理商「英蓋爾」，獨家引進來自美國單一麥芽威士忌品牌「威蓋堡」（Westward Whiskey），於昨(23日)發表威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶45%、威蓋堡單一麥芽威士忌黑皮若紅酒桶45%、威蓋堡單一麥芽威士忌黑啤酒桶 46%、威蓋堡單一麥芽威士忌蘭姆桶50%、威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶原酒62.5%等5款酒款，正式在台上市，提供給喜愛單一麥芽威士忌的消費者不同的新選擇。

威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶45%WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT WHISKEY。此酒款出產自美國奧勒岡州，採用嚴選當地原物料製成單一麥芽威士忌，優雅不失結構的酒體，散發出奶油香草的油質調性，搭配上黑糖的香氣，引人入勝！隨著飽滿的酒體入口，烘烤香料及麥芽所帶來的濃郁水果香甜佈滿整個味蕾；尾韻中帶有煙燻煙草、黑巧克力和皮革的沉穩調性。圖／英蓋爾提供

國人愛喝威士忌，台灣不但是全球第四大威士忌進口國，也是全球人均銷量第一名的消費大國，當中又以單一麥芽威士忌（Single Malt Whiskey）最受歡迎，甚至是少數單一麥芽威士忌消費量多於調和威士忌的國家，過去國內進口單一麥芽威士忌大多數以蘇格蘭、愛爾蘭、日本等大產區為主，近期英蓋爾洋酒獨家引進來自美國單一麥芽威士忌品牌「威蓋堡」（Westward Whiskey），製程由當地的麥芽及啤酒酵母進行低溫發酵，加上過程融合美國淡啤酒的釀造與像波本威士忌的陳年，創造出美國獨有的產地風味。

威蓋堡單一麥芽威士忌黑皮若紅酒桶45%WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT PINOT NOIR CASK。此酒款向美國奧勒岡州—威拉米特谷(Willamette Valley)，首屈一指的Pinot Noir葡萄酒之鄉致敬。保留山谷獨特風格的特性的同時，也充分展現出WESTWARD前所未有的香醇酒勁。在奧勒岡州的新烘烤美國橡木桶中成熟轉至當地屢獲殊榮曾存放過Pinot Noir的法國橡木桶陳年兩年後裝瓶。圖／英蓋爾提供

發跡於2004年的威蓋堡威士忌，是由創辦人兼蒸餾大師Christian Krogstad在美國西北太平洋沿岸奧勒岡州創立，過去當地釀酒與蒸餾文化蓬勃發展，不僅有著聞名國際的黑皮若葡萄酒，同時也是世界知名的啤酒重鎮之一，葡萄酒廠、啤酒廠、蒸餾廠數量超過千家以上，曾為啤酒與葡萄酒釀酒師的Christian Krogstad看準當地夏季炎熱乾燥，冬季涼爽潮濕，擁有製造世界級威士忌的絕佳環境，因此自2004年起正式組建威士忌釀酒師團隊，打造出此款能夠展現美國西北部獨特風味的單一麥芽威士忌。

威蓋堡單一麥芽威士忌黑啤酒桶46%WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT STOUT CASK。此酒款出產自美國奧勒岡州，採用嚴選當地原物料製成單一麥芽威士忌，啤酒桶陳年的風味，給予了最濃郁的酒質，帶有烤穀物和核果的氣息。入口之際，煙燻的山核桃帶牛奶巧克力的香甜氣息瀰漫，看似簡單但其中的深度卻實在令人驚艷。圖／英蓋爾提供

作為少數的美國單一麥芽威士忌品牌，威蓋堡威士忌重新詮釋了單一麥芽威士忌的製程，除了全部選用美國西北部的麥芽及愛爾啤酒酵母進行低溫發酵，為將新鮮可口的淡啤酒轉化成威士忌，過程中也需使用特別訂製的低迴流罐式蒸餾器（Low-Reflux Pot Stills）進行兩次蒸餾，以製造出強勁醇厚的烈酒，融合美國淡啤酒的釀造與傳統單一麥芽威士忌的蒸餾以及像波本威士忌的陳年，讓酒體充滿麥芽發酵的風味，層次豐富濃郁加上絲滑順柔的口感及尾韻，充分體現了產地的文化、氣候和豐富資源。

威蓋堡單一麥芽威士忌蘭姆桶50%WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT RUM CASK。甘甜芳香的酢漿草蜜、牛奶糖與草本植物的香氣四溢，入口時可嚐到陳年於Magdalena蘭姆酒桶的獨特熱帶水果、白桃與椰子氣息，尾韻散發著馥郁芬芳的柑橘、糖蜜與冰淇淋甜筒的香甜滋味，讓人回味再三。圖／英蓋爾提供

過往對於單一麥芽威士忌規範模糊的美國，在威蓋堡威士忌創辦人多年努力推廣之下，近期即將通過法案，為美國單一麥芽威士忌制定各項法規，嚴格規範生產原料、製作方式與威士忌陳年等條令，威蓋堡威士忌近年也在舊金山烈酒大賽、2020年國際葡萄酒暨烈酒競賽等國際賽事中屢獲大獎，足見其品質已備受國際肯定。

威蓋堡單一麥芽威士忌原味桶原酒 62.5%WESTWARD AMERICAN SINGLE MALT CASK STRENGTH。此酒款出產自美國奧勒岡州，採用嚴選當地原物料製成單一麥芽威士忌原酒，濃厚的全麥餅乾香氣中，瀰漫辛香黑胡椒氣息，還有一絲絲烘烤杏仁的特殊香氣。酒體中有著芝麻香、可可及菸草味道，煙燻調性中隱約散發出蜂蜜香甜，實在使人回味無窮！。圖／英蓋爾提供

威蓋堡威士忌目前採用奧勒岡州黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶進行威士忌熟成，創造出各式風味獨具的單一麥芽威士忌品項，由英蓋爾精品洋酒獨家引進代理，即日起於官網及實體門市正式販售。

關於英蓋爾精品洋酒公司

英蓋爾精品洋酒公司不斷的在全世界各地尋覓品質優異並極具特色的葡萄酒、威士忌以及白蘭地等酒款，將其引進台灣，總經理劉澤杰自1989年從零售經銷商到1995年正式轉型為進口代理商，從事酒業30餘年，在2010年1月更正式成為「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者協會/The Keepers of The Quaich」終生會員，英蓋爾公司每一瓶酒必先經過劉總經理親自仔細試飲，皆為國外原瓶原裝，且經過國際認可的實驗室檢驗合格後及附有國外品質保證書才會進口到台灣，即便小至錫箔、軟木塞、標籤、瓶子及外箱等任何細節，英蓋爾公司均細心與國外酒廠協調溝通，並且重視消費者意見，提升了彼此合作信任關係，間接地更加提升國外酒廠的品質與服務，範圍廣泛的酒精度與酒款，以及各式原酒風味桶，都能以彈性的包裝及規格呈現給消費者。

英蓋爾精品洋酒聯絡資訊

台中旗艦門市：台中市北區天津路二段167號

電話：(04)2293-1999

英蓋爾官網： 99bottlesco.com

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