財富女神王宥忻推廣西湖商圈美食　受到歡迎

財富女神王宥忻常在社群媒體分享理財思維，觀念新穎造成高人氣，打造TikTok萌獸麥可頻道，目前有3,500萬的高流量，最高點擊影片高達350萬。此次為推廣西湖商圈，以商業的角度透過拍攝享用西湖商圈美食，藉此可引流更多粉絲前往消費。

王宥忻帶領羊駝麥可擔任宣傳大使，蒞臨西湖商圈開箱人氣美食，拍攝影片讓更多民眾了解西湖商圈特色。她分享麥可第一次參與商圈的活動，每到一家店，路邊都會吸引許多小朋友圍觀，麥可就是流量的保證，走到哪都有有很多的小粉絲，大家只要一看到麥可就會發自內心的快樂，自然帶動人潮。

王宥忻表示，此次到西湖商圈開箱介紹特色美食，包含康廚餐館的滷肉飯、鮮魚湯 ; 湖安川菜的川菜及燒鴨 ; 達人麵館-紅魽肉水餃、牛肉水餃、木須肉炒麵 ; 麵線陳總部-綜合麵線、肉圓 ; 荷田田素食又美味且CP值高；另外還有邵媽涼麵-涼麵、咖喱飯；哈泰-網美打卡景點 ; 兔兔日記-寵物友善餐廳及良品牛肉麵-牛肉麵濃郁湯頭，都值得一嘗。

3500萬流量TikTok萌獸麥可推廣西湖商圈，財富女神王宥忻大推家鄉味不輸國際美食。圖／財富女神公司提供

財富女神王宥忻和先生一次品嘗滿桌的人氣美食，覺得十分幸福，剛從新加坡返台的他們吃著家鄉味大讚不輸國際美食，期望可以透過推廣西湖商圈人氣美食，讓更多粉絲關注與喜愛。 王宥忻分享：「在這個自媒體的時代，經營個人品牌，讓顧客記住自己，吸引更多人，有人潮自然就會帶動錢潮，在西湖商圈現場也和商家分享經營社群媒體成功的秘訣，就是要研究數據持續不斷作調整，針對點閱高的影片研究為何產生高點閱，不斷增加資訊與內容，常開直播與粉絲互動增加黏著度讓粉絲成為忠實觀眾。