「 土屋鞄製造所 」系列限定色 暖心登場

又到了一年的尾聲，聖誕和跨年的節慶氛圍開始在空氣中漫了開來，是不是準備好聖誕&新年禮物贈送親友或犒賞自己呢？日本職人皮件品牌 「 土屋鞄製造所 」 經典的Tone OILNUME系列和Home Collection系列推出限定色，增添溫暖氣息，除此更推出海外限定、工藝精湛且令人莞爾一笑的籃球包、西瓜造型皮革包，更棒的是土屋鞄製造所前往台中勤美誠品綠園道與大家共度佳節，從2022年11月1日到2022年12月26日，提供眾多聖誕禮物選擇。

土屋鞄製造所 2022聖誕商品限定色形象照。

Tone OILNUME和Home Collection系列紛推新色，更添佳節氣氛

Tone OILNUME系列向來是品牌的經典熱銷款，不論是長夾、三角弧形筆袋或多功能聖書手帳本，都是可以長相左右的貼身日常好物，當成聖誕或跨年禮物，為自己或收禮者的來年做好準備，優質皮革打造，讓土屋鞄的商品越用越好看，把舊化變成一種個人特色。除了一般色，Tone OILNUME系列每年此時會推出「秋冬限定色」，今年的限定色是卡其綠色和可可棕色，非常耐看好搭配，符合秋冬季節與佳節的氣氛，尤其綠色正是聖誕節的主色調，可可色穩重卻不失輕快，使用一段時間後，很快就有舊化效果，極具獨特性，最適合在這特別的日子裡贈予生命中重要的人，但數量有限，意者行動要快以免向隅。

西瓜造型皮革包，緣自土屋鞄職人充滿玩心的「享受攜帶的樂趣」，完美的造型也非常考驗職人的工藝技術。 圖/ 土屋鞄製造所提供

Alleyooooop籃球包 & Watermelon Carry Bag 西瓜造型皮革包

最近因NBA前球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，在台灣籃球界和球迷之間掀起一陣波瀾，加上世足賽即將開打，一時之間運動話題與風潮興起，無獨有偶土屋鞄針對海外市場，開始預售限定版且客製化的Alleyooooop籃球包和 Watermelon Carry Bag 西瓜造型皮革包，此兩款質感商品看起來十分可愛有趣，令人發出會心一笑的，充滿玩心和童趣；另一方面完美的造型也非常考驗職人的工藝技術，這兩款預購商品須至官網完成訂購，再由日本職人進行客製化生產，預計2023年10月之後配送。

乘載玩心的Alleyooooop籃球包隨包附贈可拆卸式的小型籃球形拉鍊皮革包吊飾，可收納Airpods、鑰匙、零錢等小物，揹著Alleyooooop就是球場上最具風格的裝束，Watermelon Carry Bag 西瓜造型皮革包緣自土屋鞄職人充滿玩心的「享受『攜帶』的樂趣」企劃，繼2020年引起熱烈回響的西瓜造型皮革包，兩年後以預約販售的方式推出海外限定版，時尚、有創意的球形設計，不管帶到哪裡，都能引起注目禮!兩款包包的內裝皆有黃色、棕色、橙色、勃根地紅色等4色可選，不論自用或送人都能得到最高的專屬感，秒增個人魅力好感度。

土屋鞄製造所「台中誠品勤美店」快閃店共度佳節

土屋鞄於2022年11月1日到2022年12月26日前進台中，地點在誠品台中綠園道1F西側大門，限時快閃店除了有Tone Oilnume、Cordovan等人氣系列商品外還有聖誕限定商品，可作為聖誕禮物， 土屋鞄表示為搭配聖誕贈禮活動，凡於快閃店購買任一商品，即送杯墊一組 （買一件送一組，送完為止）。