LG Styler®蒸氣電子衣櫥專利技術 年末派對衣物護理不求人

派對季節將至，人們開始規畫造型，穿著影響第一印象，但服裝配件材質大不相同，各有保養方式，LG Styler®蒸氣電子衣櫥提供多元衣物護理解決方案，為你把關細節，確保心愛的衣服日日如新！

LG Styler®蒸氣電子衣櫥 呵護衣物大小事

冬季衣服配件材質差異大，魔鬼往往藏在細節裡，如何兼顧護理又不傷衣物，成為時尚男女新煩惱，交給LG Styler®蒸氣電子衣櫥，把關衣物大小事！

獨家蒸氣技術 「輕乾洗」有效護衣

年末行程滿檔，出門在外衣物容易沾染細菌病毒，外套也不便每次清洗，送乾洗更是傷荷包，交給LG Styler®蒸氣電子衣櫥準沒錯！LG Styler®蒸氣電子衣櫥提供多元衣物護理，包括西裝、毛衣等，選擇「特殊護理」行程任何織品，都能用最有效的方式平整除皺、殲滅細菌，省下送洗費用跟熨燙時間。

服裝外在是給人的第一印象，LG Styler電子衣櫥把關衣物大小事。圖／台灣 LG 電子提供

「一機三除」除味最有感

LG Styler®蒸氣電子衣櫥擁有「一機三除」功能，除了除濕、除菌外，最有感的就是「去除異味」了，內建除臭功能，使用100%不添加任何化學藥劑的自來水，搭載獨家TrueSteam™蒸氣技術即可去除衣物上殘留味道。同時搭配置入式芳香片，輕鬆消除衣物上的惱人異味或霉味，帶來淡淡清香。

褲線管理 形象加分

每到節慶時分，上班族最期待的就是下班的派對時光，不僅考驗穿搭功力，更挑戰衣服平整的持久力！LG Styler®蒸氣電子衣櫥，擁有獨家褲裝摺線管理功能，只要透過門內側的夾板，短短時間內熨燙褲線、減少皺折，即使經過一整天行程，仍能維持質感有型。

此外，LG Styler®蒸氣電子衣櫥可透過LG ThinQ APP串連。可遠端操控並檢視能源消耗、清潔狀態，省時、省力、又省心，實現智能生活之餘，讓優質形象零失誤。

LG Styler®蒸氣電子衣櫥擁有「一機三除」的便捷功能，除了除濕、除菌外，最受消費者喜愛、號稱最有感的特色就是「去除異味」。圖／台灣LG電子提供