oh care歐克威爾品牌 兒童含氟牙膏奪台灣精品獎

「oh care歐克威爾」品牌P113+兒童含氟牙膏榮獲第三十一屆「2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」之時尚生活精品類,歐克威爾團隊表示:「這對我們品牌來說是最好的肯定!」

根據衛生福利部發布2019-2020年「我國 6~18 歲兒童及青少年口腔健康調查」報告顯示,6歲至18歲兒童及青少年之恆齒齲齒經驗指數為2.34顆,且隨著兒童年齡增加而恆齒齲齒經驗指數亦同步提高。看好大眾對於兒童及青少年口腔健康意識的重視,「oh care歐克威爾」旗下P113+兒童含氟牙膏主打專為兒童打造溫和配方,使用食品級成分,並無添加刺激性成分,不用擔心寶貝誤吞,適合剛開始練習刷牙與三歲以上的寶貝,蠶豆症寶寶也可安心使用,成功擄獲許多媽媽們的心。

不僅如此,「oh care歐克威爾」也強調分齡護齒的觀念,「不同年齡層配合正確的潔牙習慣,有不同的需求。」歐克威爾表示,0-1歲新生兒、1-3歲幼童、3歲以上都有不同需求,不同年齡層有不同的潔牙方式。這也是目前歐克威爾極力推廣的。「我們希望國家未來主人翁,都有健康的牙齒。」

「oh care歐克威爾」以 all care for the family 為品牌理念,旗下產品皆通過美國FDA臨床二期試驗及台灣SGS檢驗,更獲得全球超過22項專利認證,不論是大人或小朋友都能安心使用,且近年持續完善多元產品線佈局,並異業結合推出小朋友喜愛的「波力救援小英雄」、「瑪莎與熊」等聯名產品,於大樹藥局、MOMO、媽咪愛等實體與線上通路皆取得良好銷售成績,也同步銷售至大陸、香港、馬來西亞等國外市場。