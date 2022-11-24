鴻兔金寶迎春旺 冊子年菜開放預購

再兩個月就要過年了，上月底開始許多餐廳陸續開放年菜預購，想要吃到名店的年菜得要提早預訂，現在預訂享有優惠，若是在接近過年的時候才訂，可是有錢也買不到！

知名彌月油飯品牌「冊子」近期開放年菜預購，此次推出8道年菜，分別為：瑤柱上湯點烏金、平安富貴金元蹄、櫻花吹雪步步高、鴻運獅子納百財、諸福呈祥青雲梯、瑞氣盈門牛三拼、牛轉乾坤煲福來，以及蔓莓蜜映乳酪派。

冊子表示，這8款年菜，可以單買，也有三種套組供選擇：鴻兔金寶迎春旺 (8道；6-8人份)、金冊牛乾坤 (6道；6-8人份)、寶冊藏珠玉 (6道；6-8人份)。甜點的部分，莓果鳳梨乳酪派以綿密濃郁的乳酪結合莓果果粒，堆疊出豐富滋味，象徵呷甜甜，好運旺旺來。

「櫻花吹雪步步高」冊子人氣招牌- 櫻花蝦油飯，選用東港櫻花蝦、特級魷魚、新社香菇等食材，粒粒分明，炒料鹹香撲鼻，是老饕必吃。而延續廣受好評的5道年菜，今年新增3個品項，「諸福呈祥青雲梯」(豬肋排)、「牛轉乾坤煲福來」(牛腩煲)、「瑞氣盈門牛三拼」(牛三寶)，由主廚及百大試吃員評測為最愛的三道經典美味。

此次冊子備有8個年菜品項可單點，並有3個套組供選購，採用新鮮食材，由師傅匠心研究製作而成。圖/冊子提供

冊子年菜皆來自雙驗證的中央廚房，經 SGS 驗證合格且採獨立包裝，冷凍出貨，鎖住食材的鮮甜美味，每一道料理都是師傅匠心研究製作而成。

預購可選擇 1/3-1/14 宅配出貨，也可至冊子北中南三大門市自取，詳情請見冊子生活購：https://shop.booklet.com.tw/products/147/1