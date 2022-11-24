歐都納三項產品 獲第31屆台灣精品獎

第31屆「2023 TAIWAN EXCELLENCE台灣精品獎」於11/23頒獎，歐都納零著感內著衣、我形我塑減壓抑菌鞋墊、遊我罩你戶外時尚防護外套等三項產品，榮獲「2023台灣精品獎」殊榮。由協理湯宏智出席代表領獎，這是歐都納連續八年共13項產品獲台灣精品獎光榮。



歐都納零著感內著衣 。圖/歐都納提供

台灣精品獎為我國優良產品之共同標誌，從產品訂定「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」及「臺灣產製」等五項項目進行嚴格審查，並以「創新價值」為貫穿五項評審項目之最重要指標。獲「台灣精品獎」之得獎產品，由經濟部授頒使用「台灣精品」標誌，可謂挑選產品的重要指標。 歐都納零著感內著衣，使用超細纖維材質製成，讓產品超輕量穿著無感，相比棉質產品，重量及體積更是減少一半；搭配Polygiene抑菌抗臭技術，抑制細菌孳生，保持清爽無異味；讓穿著可以無異味也無著感，感受更升級。



歐都納獨家研發的「我形我塑減壓抑菌鞋墊」 。圖/歐都納提供



歐都納獨家發泡配方製成的「我形我塑減壓抑菌鞋墊」，結合記憶塑型科技，讓鞋墊完美貼合足型、穩定足弓，提供足部高度的支撐與舒適性；材質特選高效能複合式吸震材，有效緩衝行走活動時的震動、降低足部及膝蓋壓力，共有日常款、健步款及專業款，三種款式可依個人使用情境做挑選。



歐都納 「遊我罩你外時尚防護外套」系列產品 。圖/歐都納提供



針對防疫需求，歐都納以國家標準CNS14798規範防護布料，最高P3防護等級材質，製成「遊我罩你外時尚防護外套」系列產品，通過國家標準檢測，縫合處更貼心以防水膠條技術處理，不但防止病菌入侵、隔絕飛沫傳染，還能生活防風防小雨、抗防水；可拆式衣帽設計，通勤、旅遊商務皆便於使用，便利多功能又安全，全面罩顧各種生活情境。

歐都納董事長程鯤表示，感謝歐都納所有夥伴的努力，更感謝消費者及評審團給我們的支持與肯定，我們會再持續打造更創新、符合大眾使用需求並淨零碳排的優質產品。疫情漸緩，初冬正是賞楓踏青的好季節，大家可以試試歐都納2022年全新開發的產品，我行我塑減壓益菌鞋墊，獨家發泡配方，配合3D足弓支撐，讓您更輕鬆無負擔的享受戶外美好體驗。