致力傳承、投身公益 潘政琮以高球名將身份反哺台灣

來自台灣，愛戀台灣，奮戰美國PGA職業最高殿堂，東京奧運高球項目銅牌，是所有台灣高球迷對潘政琮的共同印象。事實上，看似寡言的潘政琮，極端熱血，自始熱衷「傳承」與「公益」。2022，有關這兩個項目的投入與募得款項都突破了台幣兩千萬元。一個證明，由他名字冠名的『Pan向高峰」潘政琮公益高球賽，今年名額一開放報名即秒殺！

潘政琮從舉辦菁英訓練營到每年冠名贊助兩場美國青少年高爾夫協會之AJGA青少年賽事，等於舖出坦途幫著台灣青少年走向世界高壇，如今業已投入台幣兩千萬元，超過百分之七十參與過以上活動選手取得了美國大學獎學金進入NCAA體系，這些選手將來都是代表台灣參加亞奧運的火種，其中一位深受小潘影響，也是仁川亞運團體金牌隊友的俞俊安今年正式考進美巡賽，與潘政琮並肩成了征友。

潘政琮基金會2020年正式成立，如今小潘、太太林盈君以及基金會董事皆是義工，他堅持基金會的捐款要能百分之百用在年輕孩子身上，以不負捐款人之托。圖／業者提供

公益部分，自小潘號召富邦金控主辦了兩屆「讓愛轉動、為你加油」公益高球賽開始，以至小潘獨自舉辦三屆之「潘向高峰」公益高球賽開打前，累積募款金額也逾台幣兩千萬元。小潘說：「特別感謝所有支持與曾經參與這項公益賽事的贊助商，因為有他們的支持，才能延續這一貫的傳統，將所有報名來賓的報名費『不扣除』成本，由來賓直接匯款入帳第一社福。小潘特別謝謝富邦集團蔡明忠董事長在活動開始前即以私人身份率先捐款台幣一百萬！此外，IWC萬國錶和Titleist也都表示義不容辭相挺；長榮航空則是提供了兩張全球不限航點的商務艙機票作為一桿進洞大獎！對小潘來說，成功的定義不只是在球場上發揮出色的成績，在行有餘力之時利用自己的影響力做出回饋，始終是小潘心心念念的堅持。

潘政琮基金會2020年正式成立，目前除了一年贊助兩場AJGA賽事，並提供外卡與補助旅費給取得資格的台灣選手，此外也提供進入NCAA的選手大學獎學金。參加過本基金會所舉辦的比賽與活動的選手，僅以每位選手取得百分之五十的獎學金計算，保守估計這些選手總共從美國大學已累積爭取到至少超過280萬美金的獎學金，接近一億元台幣，還尚不包含學校提供的訓練、場地與旅行費用。2022年，小潘利用美國提供非營利組織優惠服務的廠商，努力將基金會包含網站、律師、稅務申報會計師等開銷降到最低，使得2023年基金會只需倚賴利息就能營運，目前小潘與太太林盈君還有基金會董事皆是義工，小潘還自己建立、架設轉換資料到新的網站，目的就是希望基金會裡的捐款能百分之百用在年輕孩子身上，以不負所有捐款人之托。小潘自期，在高低起伏的高球生涯中，都能保有初心，更期許自己在場外展現造局者的格局，繼續攀向高峰。