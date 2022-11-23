2022 ThreeBond封關站-菁英挑戰賽圓滿落幕 余松柏贏得年度獎金王

2022 ThreeBond封關站菁英挑戰賽，今天(11/23)在桃園台北高爾夫俱樂部順利在風雨中完賽，老將連騼森以兩回合總桿147桿之兩桿勝差贏得冠軍，獲獎金23萬及冠軍附獎Theragun頂級Mini按摩槍。這是連騼森26年職業生涯第三個挑戰巡迴賽冠軍，也是2018在關西老爺球場舉辦的仰德挑戰賽之後再次奪冠。王士瑞獨居第二；彭弘瑾、詹頂立、劉永華、丁子軒四人同以兩回合總桿150桿並列第三名。

ThreeBond香港公司台灣分公司總經理泰地宏和(右)親頒封關站冠軍盃給連騼森選手。圖／鍾豐榮攝影

依照TPGA規範，凡ThreeBond菁英挑戰賽年度獎金排名前五名選手，均可直接獲得明年台巡賽的參賽資格，這意味，今年ThreeBond挑戰巡迴賽年度總獎金排名前5選手，包括依序是余松柏丶王宥崴丶沙比亞特馬克丶劉永華丶黃柏叡，都在今天確定獲得明年台巡賽的參賽門票！

台北高爾夫俱樂部董事長李清國(右)親頒職業冠軍附獎品給連騼森。圖／鍾豐榮攝影

菁英挑戰賽總冠名贊助商ThreeBond台灣分公司總經理泰地宏和今天上午也親自到現場為封關賽選手加油，他說，今天比賽風雨很大，大家辛苦了，很感動選手們的奮戰精神，他特別回憶表示，最近幾年，挑戰巡迴賽開幕站的冠軍選手最後似乎總會是挑戰賽的年度獎金王，他說得沒錯，今年開幕站賽冠軍正是余松柏！最後泰地宏和感性地說：「請大家明年繼續加油！」ThreeBond為日本以製造專業黏著劑起家的跨國企業廠商，長期贊助職業名將陳志忠30多年作為TPGA挑戰巡迴賽的總冠名贊助商已是第8年，今年依舊維持9場比賽。