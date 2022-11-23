全新旗艦休旅LEXUS RX 挾二千張訂單強勢導入

LEXUS總代理和泰汽車於11初展開全新旗艦休旅LEXUS RX預售，新車涵蓋4種動力10個等級，迅即引爆熱潮吸引買家下訂，目前累計訂單已逾兩千張，和泰今天(11/23)正式發表，並公佈售價，不少車款正式售價甚至比預售價調降，RX 350為245萬至295萬元；RX 350h為255萬至305萬元；RX 450h+豪華版、旗艦版售價各為315萬、355萬元；最頂級之RX 500h F SPORT Performance版正式售價則為360萬元。

Lexus International總工程師大野貴明親自抵台參加發表會並就全新RX產品做細部說明。他表示，為充分滿足各式需求，全新RX導入四款動力設定，其中三款為Electrified動力系統，展現品牌對於持續發展電動化車款之決心；其中包含搭載全新開發2.4升渦輪油電複合動力之RX 500h，可輸出達371匹綜效馬力，成為RX歷代以來最強動力之車型，搭配DIRECT 4電子式四輪傳動系統，可有效分配前、後輪輸出，提升車輛循跡穩定性，同時具備DRS後輪轉向系統，使車輛於低、中、高各種速域都能有最敏捷精準的轉向反應，打造最出色的性能與操駕表現。RX 500h將與首度導入RX車系之450h+插電式油電複合動力，以及350h油電複合動力，完整構築Electrified電動化動力陣容；另外，RX 500h與350h皆採用品牌首度導入之雙極鎳氫電池科技，展現品牌的科技力，透過共用極板來縮小整體體積，提高電池能量密度與充放電效率，可帶來更好的輸出表現。而搭載2.4升渦輪引擎之唯一汽油動力 – RX 350，將藉渦輪帶來的強勁爆發力，呼應全新RX的動感外觀及演繹RX跑旅風格。

4種動力10個等級設定，ALL NEW RX在台南奇美博物館前展現旗艦豪旅氣勢。圖／業者提供

已屆第五代之RX承襲Lexus經典之紡錘式造型，這次特地進化為Spindle Body紡錘式車體，將經典造型完美融入車頭線條，營造更具存在感的外觀設計，車尾透過L-Shaped LED尾燈貫穿車輛後方，使視覺感受更加寬闊，並映照出由L E X U S字母排列而成之新世代車尾銘板。而在車身寬度增加且車高降低的尺碼設定下，搭配同步加寬之前、後輪距，使整體車身重心降低，強化車輛操控性能；長車頭與短車尾的車體比例配置，以及有著明顯肌理線條之後輪拱，更賦予全新RX極具力量感與運動化之風貌。在內裝的鋪陳上，RX採用TAZUNA全環繞駕駛座艙，充份體現以人為本與駕駛導向的設計概念，優化各項駕駛常用功能操作之配置布局，有效降低駕駛者的視線偏移，於提升安全性外，更讓駕駛者專注於享受駕馭樂趣；此外，為打造更具科技感之座艙，中控螢幕尺寸亦同步升級，依等級配備9.8吋或14吋多功能資訊整合系統，除了優化使用者介面，更提供語音聲控功能，可透過特定指令控制導航、音響、及空調，提升操作便利性；同時，更標配線傳式排檔，並依等級配置10吋HUD抬頭顯示器與64色氣氛燈，重新詮釋RX透過科技所營造之車室質感。RX標配三區恆溫空調與雙前座通風加熱座椅，高階車型更增加後座通風加熱座椅，使乘客在移動過程中，都能享有豪華舒適的體驗。

為減輕駕駛負擔及守護車內所有乘客的安全，全新RX升級新一代『LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統』，擴增多項PCS預警式防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等；此外，DRCC、LDA、LTA等功能也再度優化，使車速控制及車道輔助更符合駕駛操作感受，降低過往系統所造成的生硬行車不適感，提供更自然與舒心的駕馭體驗。除了LSS+ 3.0之外，RX全車系亦標配SEA安全離座輔助系統，透過E-Latch電子式門把與BSM盲點偵測警示系統結合，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。至於RX車體工程也大幅強化，包含B柱特採2G Pa超高張力鋼材，焊點密度增加，同時採用雙環狀的車尾結構設計，均大幅提升車體的剛性表現。全面進化，極致安全，無比豪華，高端駕乘，LEXUS ALL NEW RX再為頂級運動休旅豎立最高基準！