桃園金牌好店川門子時尚餐廳推出春酒尾牙套餐 7,900元起享優惠

2022年進入最後倒數，為迎接兔年的農曆新年，桃園金牌好店「川門子時尚餐廳」火熱推出明年春酒、尾牙內用十人套餐菜單，即日起至2023年3月31日止開放預訂。所有套餐皆包含11道美味料理，從基本7,900元+10％服務費到經典10,900元+10％服務費皆可供挑選。不論平假日，預定6桌者，每桌即可加贈金牌啤酒1瓶、果汁無限暢飲優惠，下訂越多桌贈送越多，滿足團聚用餐的美味需求。

「川門子時尚餐廳」以川味菜起家，在地經營超過十年，在桃園蘆竹地區是家喻戶曉的高檔餐廳。除了提供一站式婚禮平台的各項服務，從宴客到餐點皆可幫新人及親友們通通打點好。更是以燈光美、氣氛佳的氛圍，以及新鮮美味的餐飲吸引廣受饕客們喜愛。主廚們採用精湛的川菜料理結合創意時尚品味，讓消費者在用餐時能直接感受到川菜多樣性與美味特色，發現中式餐點也可以吃得如此時尚，而以往每年推出的精緻年菜組合，更是年年銷售突破千組，造成熱烈搶購。

在農曆新年前後，各機關單位為犒賞一年來所有同仁們的辛勞，都會舉辦一年一度的尾牙或春酒，透過佳餚美酒、獎品、獎金來犒賞員工。川門子搶先推出春酒尾牙的內用10人桌菜方案，精緻實惠的8,900元+10％服務費方案，包含「碧綠豐盈六采品」、「伊勢龍蝦和風蔬」、「魚翅一品佛跳牆」、「芋香鱈塊米粉鍋」、「蠔油虎掌燒烏參」、「手撕窯烤脆皮雞」、「水晶鰻魚香米糕」、「甘露樹子海上鮮」、「黃金蟲草燉全雞」、「精緻手工獻美點」、「四季繽紛鮮果集」等11道經典菜色。

伊勢龍蝦野沙拉。圖／川門子時尚餐廳提供

而高檔豐盛的10,900元+10％服務費方案，則推出「蟠龍冰山風味拚」、「極品鮑魚佛跳牆」、「旭蟹沙茶粉絲煲」、「五彩鮮貝玉帶子」、「法式咖哩軟殼蟹」、「四季蔬果考嫩排」、「芋香蒲燒荷葉飯」、「粹釀清蒸海石斑」、「干貝花菇燉全雞」、「檸檬起司蛋糕」、「寶島四季鮮果集」等華麗餐點。

九孔鮑魚佛跳牆。圖／川門子時尚餐廳提供

無論是任一方案，川門子均提供平日及假日優惠，平日（周一至周四）訂購滿6桌，即贈每桌金牌啤酒1瓶、餐前小菜1份，果汁無限暢飲；滿15桌贈每桌金牌啤酒2瓶、餐前小菜2份、果汁無限暢飲、波維塔紅酒1瓶、KTV歡唱3小時；滿25桌贈送每桌金牌啤酒1瓶、餐前小菜2份、果汁與波維塔紅酒無限暢飲、KTV歡唱3小時。

若假日（周五至周日）用餐，則訂購滿6桌，贈每桌金牌啤酒1瓶、果汁無限暢飲；滿15桌則贈每桌金牌啤酒2瓶、餐前小菜2份、果汁無限暢飲、KTV歡唱3小時；滿25桌贈送每桌餐前小菜2份、果汁與波維塔紅酒無限暢飲、KTV歡唱3小時。贈送優惠不限定當次使用完畢，可在訂席一年內分次到店使用，讓大家在疫情趨緩時能更加珍惜吃美食喝好酒的團聚時光。

(禁止酒駕‧飲酒過量有害健康)