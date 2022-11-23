宜蘭縣溫泉產業發展協會集結礁溪業者　推廣溫泉、飯店、伴手禮

礁溪業者大團結，主打超強卡司陣容，由「宜蘭縣溫泉產業發展協會」號召礁溪11家五星級飯店與餐廳主廚拿手大菜、結合在地10家伴手禮業者，將於12月2日至11日推出「礁溪冬戀蘭陽溫泉季」，共同推廣礁溪好湯、美食、伴手禮，18日假中天溫泉渡假飯店圓滿落幕。當日活動現場賓客雲集，東北角暨宜蘭海岸國家風景區處長馬惠達、宜蘭縣長林姿妙、礁溪鄉長張永德等貴賓共襄盛舉此盛宴。

聯合在地10家辦手禮業者推廣礁溪觀光。圖／宜蘭縣溫泉產業發展協會提供

主辦單位宜蘭縣溫泉產業發展協會理事長林友信表示，希望藉由活動，讓民眾看到礁溪業者團結一心的場面，也讓前往礁溪旅遊賓客能有更多選擇，並感受礁溪熱情溫暖的一面。此次特別邀請礁溪老爺酒店、礁溪長榮鳳凰酒店、礁溪寒沐酒店、中天溫泉渡假酒店、九號溫泉旅店、川湯春天溫泉飯店、和風時尚VILLA會館、兆品酒店礁溪、礁溪庄櫻桃谷、帝煲瓦罐煨湯館、經典美食坊等大廚都拿出一道絕活料理，上桌後驚艷萬分、香味四溢。

集合各家特色料理，美味上桌。圖／宜蘭縣溫泉產業發展協會提供

當日現場讓貴賓品嘗在地伴手禮名店，如尚好記宜蘭名產、亞典菓子工廠、諾貝爾奶凍、宜蘭餅、亦順軒、橘之鄉蜜餞、博士鴨、菌寶貝、頭城農場、台灣面膜館等，品項豐富，充滿在地礁溪特色。林友信感謝「宜蘭縣觀光協會」理事長王文新及「宜蘭縣旅館商業同業公會」理事長張芳鳴共同協助，促使礁溪業者完成此創舉。