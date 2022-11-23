麥卡倫年度限量系列第二款「The Harmony Collection 阿拉比卡之旅」

創新工藝堅持永續探索威士忌全新領域的頂級創意，麥卡倫年度限量系列《The Harmony Collection》繼首發款「Rich Cacao可可協奏曲」後，日前宣佈推出系列第二款「阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica」，其靈感來自麥卡倫與生俱來的好奇心、創新力及創造性思維，是一款帶領品飲者進入咖啡奇幻旅程而釀製的威士忌，此系列中的每款佳釀皆以融合創新的思維與資源再生技術為標的，探索永續包裝的世界，酒款外盒設計上，採用回收的咖啡果殼所製，除心意上獨具意義之外，也展現麥卡倫為世界永續堅定不搖的決心與努力。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，麥卡倫釀酒大師Steven Bremner為了釀造這款非凡卓越的單一麥芽威士忌，將自身完全沉浸在奧妙的咖啡藝術領域中，舉凡從種植咖啡的農場田野，到滿溢濃郁香氣的咖啡，每一個階段都親自深入去學習與了解，使他能夠親身體會到在整個精品咖啡製程中所發展出的各種風味特色， Steven Bremner並邀請了五位世界知名的咖啡專家，共同在麥卡倫莊園舉辦了一場大師高峰會，攜手探索咖啡世界的奇妙旅程，與會者包括衣索比亞咖啡種植者 Kenean Asefa Dukamo，其家族莊園種植出的諸多阿拉比卡咖啡豆品種，完全體現在此款威士忌珍釀中；因崇尚自然的烘焙技術及精湛工藝，而備受讚譽的蘇格蘭咖啡烘焙師Lisa Lawson；以精湛的咖啡杯測技巧而聞名業界並屢獲殊榮的美國咖啡大師 Andrea Allen。另外兩位共同參與的咖啡大師分別為來自英國的咖啡拉花藝術家 Dhan Tamang，他為麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉創造出一系列的拿鐵拉花藝術作品，以及對全球咖啡史及其在社會中扮演的角色，提出獨特見解的頂尖咖啡歷史學家Jonathan Morris教授。

麥卡倫年度限量系列「The Harmony Collection阿拉比卡之旅」，黃金泡沫般的色澤，散發提拉米蘇、卡布奇諾、薑餅、葡萄乾、杏仁、甜橡木和香草的香氣。入口呈現濃縮咖啡、黑巧克力、葡萄乾、提拉米蘇、黑莓、香草、巴西堅果和甜橡木的口感。餘韻則有綿長而醇厚的烘焙咖啡香氣，帶有和諧而甜美的風味。是一款讓人倍感驚喜的麥卡倫全新感官體驗。業者提供

Steven Bremner則表示，為了釀造出以咖啡風味為靈感的麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉，我們特別選定被譽為咖啡發源地的衣索比亞所種植出的阿拉比卡咖啡豆作為靈感來源，並在麥卡倫的傳統歐洲橡木雪莉桶中努力尋覓濃郁香氣，這些橡木桶不僅能夠帶來極為豐富又令人滿意的咖啡感官驚喜，又因同時受到美國橡木雪莉桶影響，更加層疊出些許甜味和格外細膩柔和的香草風味，和諧勾兌出單一麥芽威士忌的獨特風味，使〈阿拉比卡之旅〉讓人聯想到香醇而濃郁的義式濃縮咖啡。在您舉杯品酩這款佳釀的同時，搭配來自不同品種的衣索比亞咖啡，蘊藏於威士忌中的獨特風味就會十分神奇地釋放出來，讓人倍感驚喜的麥卡倫全新感官體驗。

為了呈獻味蕾與香氣上無與倫比的感官體驗，麥卡倫攜手2017 WBrC 世界盃沖煮大賽冠軍王策、與台灣首位食材策展人Thomas Yeh，以威士忌品酩佐以咖啡香氣，偕同台灣在地食材的原始風貌，點綴出麥卡倫〈阿拉比卡之旅〉匠心工藝的特色與風味。業者提供

麥卡倫行銷經理魏以程指出，台灣烘焙咖啡館密度已是全球第一，可見台灣人對於咖啡的熱情，許多消費者也都已經對咖啡有了深入的瞭解，懂得一些專業術語，同時也知道自己喜歡什麼樣的風味，對於威士忌亦是如此。而威士忌與咖啡的搭配，真的是天生一對，同樣在餐後上桌的兩款飲品，各自所展現出的迷人風味，更是能夠相當巧妙地融合在一起。而麥卡倫全新年度限量鉅獻〈阿拉比卡之旅〉，就是一款探索「咖啡」與「麥卡倫單一麥芽威士忌」完美融合的味蕾新樂章，將咖啡前中後味的細膩層次注入頂級佳釀之中，讓品酩體驗昇華到更高的層次。世界咖啡冠軍王策更進一步指出，其實威士忌的品酩與咖啡品飲有異曲同工之妙，咖啡香氣從鼻腔進入，觸動嗅覺神經再刺激大腦感到雀躍，入喉時口感溫潤而滑順，突破品酩框架，探索五感體驗的全新領域。

欲了解更多相關資訊，請上麥卡倫官網：www.themacallan.com查詢

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