年前應酬多 家庭常備保養新趨勢！

提升戰鬥力 就靠這一物

近年來超級食物「薑黃」非常火紅！有機店與生鮮超市處處可見薑黃的身影，有許多餐廳除了提供地瓜粥、五穀米等健康主食之外，更將薑黃飯或薑黃入菜視為養生料理的新趨勢，也讓薑黃一舉榮登熱門的保健食品之一。而薑黃究竟從何而來、與常見的老薑嫩薑又有什麼不同呢？就讓我們一起來了解薑黃的身世吧！因為外型很像的關係，常常讓人將薑黃與薑傻傻分不清楚，但其實它們是完全不一樣的東西喔！兩者雖然同屬薑科植物，不過薑黃切開來是深黃色，其主要產地是印度及中東國家，通常做為香料或保健食品，也是咖哩的主要成分！兩者最大的差別在於薑黃的辣度比薑還要低，加上薑黃素可以使人增強體力、精神旺盛，非常適合年前應酬多的上班族，為了能應付工作上的繁忙與壓力，許多家庭都已將其當成居家常備的保養了呢！

歲末年終，上班族為了多賺點錢、大量加班體力透支，還有一堆客戶名單要忙送禮，過勞的生活對家庭來說根本雪上加霜，不少貼心的太太選擇用薑黃來幫先生補身體，有些用入菜的方式，如薑黃雞腿飯、薑黃排骨湯等，有些則選擇經過濃縮的膠囊直接服用更快速，讓辛苦下班回家的先生，還是有時間享受夫妻二人的美好時光！不只家庭要顧好，許多現代女性也很注重打造健康正循環的生活，其中微米薑黃更是辦公室小資族和團購的熱搜關鍵字，讓都會女子回家後享有質感生活，工作起來又有滿滿的續航力！

至於薑黃的香料與膠囊又有什麼差別呢？其實薑黃主要的營養都在需要特別萃取出來的「薑黃素」內，由於薑黃素屬於脂溶性的營養素，因此直接食用薑黃或薑黃粉的話，人體較難吸收，且植物薑黃中的薑黃素含量很少，比較建議選擇膠囊形式的產品，讓保健功力更上一層樓，而悠活原力也看準民眾的需求，推出全新研發、素食者可食用的薑黃膠囊，還加入擁有「歐洲蔬菜之王」美譽的朝鮮薊，且隨身方便攜帶的設計，讓上班族隨時充滿戰力，熬夜工作都免驚！

除了忙不完的工作，還要煩惱過年送禮不知該如何選擇嗎？有別於過去企業選擇臘肉、零食等年貨饋贈給客人，在養生風潮的趨勢下，逐漸改採購以健康取向的產品作為年節賀禮，薑黃也成了許多業務、老闆的心頭好，只要輕鬆掌握以下三大法則，就能聰明選擇安心又合宜的薑黃素產品喔！首先，選擇「薑黃素優質足量添加」的產品才能達到一天建議所需。第二，挑選有專利萃取技術的品牌、避免買到高含量卻無法吸收的薑黃素。第三，搭配複方的膠囊劑型為佳，可以更有益於人體吸收，且避免攝取過多不必要的添加劑。看上「薑黃」這個代謝應援新寵兒了嗎？！不僅是年節送給重要客戶的好選擇，也能展現出送禮的貼心及誠意喔！