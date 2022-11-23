疫情解封 3點1刻佈局熱門觀光通路

國境解封也代表一個新階段的開始，走出疫情的陰霾，觀光客紛紛進國門，台灣名產一籮筐，其中又以茶葉、甜點、鳳梨酥等食品最受歡迎！觀光客到訪絕不能錯過的「3點1刻」，準備迎接後疫情時代的觀光復甦潮，要在後疫情時代爭取更好的經濟成績！

家樂福台灣名產區，上架3點1刻奶茶系列。圖／3點1刻提供

走出疫情的陰霾，3點1刻也做足準備，早已籌備為疫後觀光佈局，在桃園機場、101、新東陽、采盟免稅店、家樂福、寶雅等上架，加強觀光旅遊勝地及免稅商店等觀光客必訪景點，以台灣最夯奶茶伴手禮經典奶茶引客，同步推出國外旅客喜愛的拿鐵以及國外網美狂洗版的「黑糖珍珠奶茶」等商品陳列，「重溫」台灣旅遊的熱情，拚出商機！

桃園機場新東陽陳列，經典原味奶茶、黑糖珍珠奶茶。圖／3點1刻提供

3點1刻奶茶濃厚香醇滋味，讓各地遊客們指名必買的好滋味！尤其深受韓國觀光客熱愛及好評，小包裝方便攜帶沖泡，是必買零食榜實至名歸的第一名！不同一般的粉末狀速溶奶茶，3點1刻將茶葉放入茶包裡，一杯看得到真茶葉的真奶茶。因應後疫情時代，看準飲食新趨勢，專注開發大健康養生商品及少量多樣化的即溶快速沖泡飲品，有別於過往熱水沖泡方式，開發出10秒冷萃茶與30秒冷泡茶，符合現代社會快節奏的步調，每一杯喝得到原萃好茶！ 3點1刻靠韌性、積極轉型，拼命挺住撐過疫情高峰、迎接曙光到來！通力合作預先準備，共同投入「拚經濟、拚復甦」的工作，期盼台灣經濟及各產業，都能克服疫情影響，再度蓬勃發展！