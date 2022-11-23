李昕「網/魍-暮之慾」個展12月17日起展出

由蔡詩萍策展，藝術家李昕「網/魍-暮之慾」個展將於12月17日至27日在中正紀念堂4展廳展出。該展結合了油畫、錄像、裝置與舞蹈，是一場多媒材的呈現。

李昕作品「頂住我的顫抖」，2022 194x112cm。圖／李昕提供

李昕原來是是牙醫師，用畫畫探索生命，雖然已經畫了30多年，但是，她2021年考上台北藝術大學美術系碩士在職班，重返校園，李昕常常思考的是，「藝術還能怎麼做」，展覽空間整體是一個大畫布的構想，油畫不規則的擺置，李昕將編織的金屬網從平面油畫世界，延伸交錯並漂浮於整個空間。

李昕作品「幽思」60.5x41cm。圖／李昕提供

金屬網，隔絕卻又穿透，而網影與實相交疊；影，在空間裡可以無限擴張。金屬網是外在的框架，也是人生蛻變的束縛及掙扎，而「魍」是來自內心無底深層的幽暗恐懼慾望。錄像，李昕請陳名煒導演將多年的詩與畫作串梭成一種意識流動。李昕說，錄像好像是在封閉的展場打開一扇窗，讓觀眾窺視了更深層的景緻。開幕將有一個即興表演，李昕將在交錯網中舞蹈，網時而裹住身體，時而掙脫，用一種舞蹈及劇場元素，表達幽微的心絮。

「網。魍」系列中，分為兩個主題，一個是「暮之慾」，一個是「記憶拼貼」。「暮之慾」要探討的是，人到了黃昏之齡，還有愛慾的渴求嗎?仍然渴望一種心靈的悸動及被擁抱的溫柔嗎?暮年之慾會因為「老」，因為失去青春的容顏與肉體，而失去美感嗎?「老」本身有沒有美感? 另一個主題，「記憶拼貼」，李昕用老照片，大圖輸出於畫布，保留眼神、臉的部分線條，以及當時的光與影。油彩顏料像是填充劑，填補在記憶與記憶的間隙，揉雜了過去與現在。李昕早期的作品在具體與抽象的邊界探索性別、情慾與權力關係，而最近的作品，色彩及構圖更加繽紛奔放，並嘗試複合媒材，觀念，及跨藝術領域創作。

李昕1996年受邀參加台北市立美術館的雙年展，畫作「女牙醫師與男病人」更被北藝大教授陸蓉之收錄在台灣當代女畫家年鑑裡，2019年也獲評選參加法國秋季沙龍展。近年來，紐約、福岡、首爾、威尼斯、上海、深圳、香港、北京、台中、台北，各大城市的國際藝術博覽會都有她參展的足跡，並受到極大肯定與好評。