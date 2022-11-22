ONE BOY品牌發表會登場 朴敏英代言全方位科技三合一衝鋒衣

台灣品牌ONE BOY每年持續研發升級衝鋒衣，帶給全民最溫暖的保護，此次盛邀韓劇女神朴敏英首度跨足台灣擔任該品牌代言人，21日參加ONE BOY品牌發表會， 她非常認同ONE BOY的好品質，講求舒適、好穿外、顏色也非常漂亮，並在現場與粉絲分享百變風格穿搭秘訣。

朴敏英曾經夢想是成為一名設計師，因此對時尚充滿熱情，她一眼看到ONE BOY衝鋒衣，就覺得它是充滿時尚與潮流的好產品，不只舒適好穿也非常修身，不會有機能外套的笨重感，甚至連超保暖的羽絨穿起來都很輕盈。

她推薦三款衝鋒衣，科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣是ONE BOY衝鋒衣熱銷經典版型，內裡與帽子處採用北極絨材質，蓄熱值CLO相較於去年更提升，多個機能口袋，2022年在原有的貼心設計蓄熱保暖、防潑水、反光邊條之外，新增更多款式，除了素色外還擁有多款具藝術感的色彩設計，女款30色、男款25色，滿足民眾重視質感穿搭風的各種需求。

ONE BOY表示，All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣，取得SGS防潑水五級最高等級檢測，內層採姚粒絨與北極絨雙面刷毛，更加保暖，也可配合天氣變化穿脫，一件外套三種穿法。外套內外共有八個口袋，除了防風保暖之外更具機能性，最適合戶外型旅遊裝配各種需要的小物。

熱愛旅遊的朴敏英，在工作閒暇之餘會藉著旅遊充實自己，也常在IG上分享旅遊美照。因此ONE BOY創辦人顏瑋廷在發表會上特別贈送冰島機票大禮，滿足她看極光的夢想。朴敏英說，冰島日夜溫差極大，此次代言ONE BOY拍攝形象照時試穿兩件式設計的「All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣」，一穿就暖和，一件就擁有三種穿法，在氣候多變的冰島以及韓國都十分適合。

ONE BOY創辦人顏瑋廷(右)在發表會上大方贈送冰島機票大禮，滿足朴敏英(左)看極光的夢想。圖／ONE BOY提供

ONE BOY服飾一路走來，不斷努力研發為國民提供優質服務與產品，是台灣「第一」且「唯一」成功取得全球SGS ICM核可商標的服飾業，此次能獲得朴敏英的青睞，實感欣慰。