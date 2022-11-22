好車雲 掀中古車交易平台3.0革命

為滿足二手車消費群買賣車需求，所有平台無不絞盡腦汁。太古汽車旗下『好車雲』就誓言要引領中古車交易平台3.0革命！太古汽車總財務長暨新事業發展部總監黃齊力即表示，凡是在好車雲平台上交易的每輛車，從收車、整備、賣車到售後服務，都可擁有最值得信賴的好服務。

有關二手車價的評定，黃齊力說，好車雲係運用AI智慧及專屬中古車價預測模型，再以大數據分析市場交易數據、新車交易狀況及各項車主用車成本，即時計算出二手車價，以建立鑑價公信力！甚至，消費者賣車只要簡單輸入車輛資訊，就能透過線上即時報價，操作便捷，估價只要3分鐘；而且為了強調服務本位，好車雲24小時皆可線上預約並全台到府鑑價服務，好車雲專業鑑價師以89項標準檢測項目配合診斷電腦查驗車況，只要30分鐘，在雙方達成共識後，即可簽定合約。正因擁有強大的AI大數據以及有著多年資歷的專業鑑價委員會，再加上自有『車咕嚕』維修保養體系，也能因此緊接精準算出收購車輛所需的整備相關成本。

作為全新中古車交易平台，好車雲為滿足消費者買賣車需求，從收車、整備、賣車到售後服務都強調要提供最值得信賴的全方位服務。 圖 /業者提供

為了拼出市場力，好車雲表示凡架上的車輛均100%提供免費6大系統保固，包含引擎系統、燃油供應系統、電子裝置、變速箱系統、冷卻系統及廢氣排放系統，且是不限品牌、不限里程、不限年份，有關中古車所能提供的保固條件硬是做到業界最優。

此外，好車雲架上販售的每一台車，亦都具有5大車況保證：非重大事故、非泡水車、非車體變造、非營業用車，再加實車實價履約承諾，車況公開透明。另外，好車雲還提供保證買回制，特別提供首創的購車7天鑑賞期，而且只要消費者車況保持良好沒有重大事故，經好車雲平台鑑定後即可退車，首創的購車7天鑑賞期，就只有在好車雲！

太古汽車以其40餘年有關歐系車的經銷背景，加上連結68間優質中古車商，以及27間特約認證保養廠，尤其全台服務網絡仍在持續擴展之中，此番跨足中古車交易平台堪稱有備而來，正如黃齊力總監發下的豪語，好車雲將為二手車產業與消費者，打造全方位的全赢新價值。

