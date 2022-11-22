好車雲 掀中古車交易平台3.0革命

太古汽車總財務長暨新事業發展部總監黃齊力與車咕嚕總經理陳文玉宣布啟動全新中古車交易平台-好車雲。圖/,業者提供
太古汽車總財務長暨新事業發展部總監黃齊力與車咕嚕總經理陳文玉宣布啟動全新中古車交易平台-好車雲。圖/,業者提供

為滿足二手車消費群買賣車需求，所有平台無不絞盡腦汁。太古汽車旗下『好車雲』就誓言要引領中古車交易平台3.0革命！太古汽車總財務長暨新事業發展部總監黃齊力即表示，凡是在好車雲平台上交易的每輛車，從收車、整備、賣車到售後服務，都可擁有最值得信賴的好服務。

有關二手車價的評定，黃齊力說，好車雲係運用AI智慧及專屬中古車價預測模型，再以大數據分析市場交易數據、新車交易狀況及各項車主用車成本，即時計算出二手車價，以建立鑑價公信力！甚至，消費者賣車只要簡單輸入車輛資訊，就能透過線上即時報價，操作便捷，估價只要3分鐘；而且為了強調服務本位，好車雲24小時皆可線上預約並全台到府鑑價服務，好車雲專業鑑價師以89項標準檢測項目配合診斷電腦查驗車況，只要30分鐘，在雙方達成共識後，即可簽定合約。正因擁有強大的AI大數據以及有著多年資歷的專業鑑價委員會，再加上自有『車咕嚕』維修保養體系，也能因此緊接精準算出收購車輛所需的整備相關成本。

作為全新中古車交易平台，好車雲為滿足消費者買賣車需求，從收車、整備、賣車到售後服務都強調要提供最值得信賴的全方位服務。 圖 /業者提供

為了拼出市場力，好車雲表示凡架上的車輛均100%提供免費6大系統保固，包含引擎系統、燃油供應系統、電子裝置、變速箱系統、冷卻系統及廢氣排放系統，且是不限品牌、不限里程、不限年份，有關中古車所能提供的保固條件硬是做到業界最優。

此外，好車雲架上販售的每一台車，亦都具有5大車況保證：非重大事故、非泡水車、非車體變造、非營業用車，再加實車實價履約承諾，車況公開透明。另外，好車雲還提供保證買回制，特別提供首創的購車7天鑑賞期，而且只要消費者車況保持良好沒有重大事故，經好車雲平台鑑定後即可退車，首創的購車7天鑑賞期，就只有在好車雲！

太古汽車以其40餘年有關歐系車的經銷背景，加上連結68間優質中古車商，以及27間特約認證保養廠，尤其全台服務網絡仍在持續擴展之中，此番跨足中古車交易平台堪稱有備而來，正如黃齊力總監發下的豪語，好車雲將為二手車產業與消費者，打造全方位的全赢新價值。

文 于模珉

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