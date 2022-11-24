「王者之劍」創造者赤塚恒夫 教你如何找到自己的球桿特性 桿身量身定做 擊球進步之鑰

高爾夫球友聊天最常說的話題是打好打壞，然後就會談到如何降低桿數打得更好。就是明明揮桿動作還行，卻是不知如何改善自己的揮桿效率！說穿了，就是沒有用對跟你真正速配的球桿！唯有量身訂做適合自己的球桿才是進步之鑰。

事實上，高爾夫球桿量身訂製已是高爾夫球具市場的「新顯學」，不僅職業選手如此，像是日、韓業餘球友更已奉為圭臬。桿身學問太大，真要探究恐怕讓人霧沙沙。最近上了一堂課，始知日本以創造王者之劍Basileus頂級桿身馳名高壇的「桿身魔術師」赤塚恒夫以所謂A-B Map（EI剛性分布）理論，讓諸多對如何量身定做桿身毫無概念的球友，有了較清晰的瞭解，亦即，只要知道自己屬於這套理論中A、B、C、D四區的那區，就不難找到最適合自己的桿身。

透過「A-B Map」理論圖，球友只要知道自己屬於A、B、C、D四區的那區，就不難找到最速配的桿身。圖／業者提供

隸屬A區球友最多！台中杰生高爾夫工坊負責人林晉加（阿信）在高球業界名氣不小，北市大高爾夫科班出身的他球技了得，其球具訂製專業更備受職業選手肯定。他說，A區的桿身是尖端軟末端剛硬，在揮桿過程中能加快桿頭速度，讓桿頭更易回正，同時提高出球角度，帶來更遠飛行距離，所以揮桿太快或容易右曲的球友最適用，說的正是，大多數易歪的球友何嘗不希望擺脫右曲把球打得更遠更直！據了解，美女球星葉欣寧、旅美好手侯羽薔等也都曾使用Lancier做為開球木桿的桿身。

A區桿身尖端軟末端硬，揮桿太快或容易右曲的球友最適合選配，這其中以Lancier桿身最知名，圖為Lancier 2。圖／業者提供 B區桿身適合強力型球友或職業選手。歷經十年淬鍊，作為該區代表性的第三代Tri: Spada桿身今年正式上市。圖／業者提供

較於A區，B區便是「男子漢」象徵！B區桿身尖端硬末端也硬，所以這區桿身適合強力型的球友或職業選手，能讓他們打出穩定且具穿透力彈道，目前Spada桿身最具代表性，已是Basileus的歷史印記，歷經十年淬鍊改良，第三代Tri：Spada今年正式上市。據知包括沈忠賢、呂文德、呂偉嵐等資深名將，一經測試就立刻換用。至於C區，桿身偏向軟調和輕量化，比較適合女性球友；而D區桿身尖端硬末端軟，較適舒緩節奏打法且球較易偏左的球友。