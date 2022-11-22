匠心傳承 2022臺灣餅頒獎典禮盛大舉行

經濟部商業司主辦「臺灣餅甄選」，主要在鼓勵以臺灣餅藝爲底蘊，發揮創意及善用在地食材與風土特色，將臺灣餅打造成具經濟產值的幸福產業。今年經過公平、公開的初審、鑑賞等評選作業，從158件優秀產品中評選出32件「傳承獎」及37件「創新獎」作品，獲獎作品此刻也正在紅樓展出，每個臺灣餅都各自精彩，各具風華，每一口都是幸福的味道。

經濟部商業司於今(22)日在臺北西門紅樓舉辦「2022臺灣餅頒獎典禮暨成果展示」，典禮現場展示69項獲獎的得意作品，各縣市的糕餅公會也出席共襄盛舉，藉由今天的頒獎典禮要將這份榮耀加冕給獲獎業者，感謝他們的不斷求新、求變、求突破，讓臺灣餅的百年風華得以代代流傳。

圖/郭靜芝 圖/郭靜芝

「傳承獎｣作品強調傳統作工精神，輔以精進改良配方，像1957年開業至今的龍鳳堂「素蛋黃禮餅」，只用最純粹的柑餅、冬瓜、蛋黃與奶粉等四種材料，就能讓人口齒留香，保留古早的好味道，也是給新人最棒的祝福。還有來自烘焙世家玉香齋的「芝麻堅果禮餅」，秉持著健康養生的初心，親自把關原物料並且嚴謹對待每個環節，讓素食烘焙也能夠擁有更時尚的口味。

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「創新獎｣作品則在鼓勵業者創意發想，製作視覺與味覺兼俱的糕餅，例如已經營85年的吳記餅店，因全民健康意識的提升，特地將布朗尼蛋糕迷你化，降低甜膩感，開發出可愛討喜的「布朗尼熊熊兔兔蛋糕」，已成功擄獲大人小孩的心。還有以代工工廠起家的嘉冠喜煎餅，從客製化轉往品牌發展，發展出一系列的「諸羅寶鑑萬萬煎餅禮盒」，每一口都能咬到「恭喜發財」的好兆頭。

商總理事長許舒博受訪時表示將帶領台灣糕餅業者進軍國際。圖／郭靜芝

商總理事長許舒博受訪時表示，台灣餅一直是我們在觀光產業非常重要的一塊！每年不斷隨時代飲食需求創新與改變，除了肯定業者們的實力和努力，近期將帶領台灣餅業者進軍韓國市場，明年起也將帶領糕餅業者走入更多元的國際市場。

蘇文玲司長表示，糕餅業者持續創新、不斷突破，更在「烘焙界奧林匹克」的路易樂斯福世界盃麵包大賽，用技術與實力贏得世界的尊重與榮耀，這是臺灣之光，也是烘焙業的驕傲。圖/全國商業總會提供

蘇文玲司長表示，兩年多的疫情嚴重衝擊臺灣糕餅業，但是透過辦理「臺灣餅甄選」，我們看到糕餅業者持續創新、不斷突破的決心與努力，更在「烘焙界奧林匹克」的路易樂斯福世界盃麵包大賽，用技術與實力贏得世界的尊重與榮耀，這是臺灣之光，也是烘焙業的驕傲。為了支持所有的糕餅業者，商業司也會持續投入資源輔導業者導入美學設計爲產品加值，加速臺灣烘焙產業升級； 並協助臺灣餅業者與通路媒合，以拓展海外市場、增加銷售管道，一起讓臺灣糕餅走出臺灣，讓世界看見臺灣糕餅之美