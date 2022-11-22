獲3億日圓投資 MYFEEL加入日本DLE集團

台灣創新群眾集資平台MYFEEL獲日本DLE集團3億日圓投資，並取得MYFEEL過半股份，2022年9月正式成為DLE集團旗下子公司。DLE集團為日本知名上市娛樂公司之一，為動畫、IP、電視、電影等領域拓展多元商機與服務。MYFEEL未來將秉持讓更多好點子被看見的理念，與日本母公司DLE集團合作開發更多元的創意專案，協助品牌與專案推廣橫跨台灣、日本與馬來西亞等多國市場，更提升台灣、日本、馬來西亞三方的創意經濟規模。

MYFEEL自2017年在台灣由3位大學生郭承錠、楊婷雯、劉松淵共同創立，以品牌電商起家，2020年底轉往群眾集資平台經營，並且經營自有媒體「品味誌」，整合電商與媒體資源，官網平均每月突破300萬流量，至今已經有超過40個創意專案發布，累計突破4億日幣集資金額，並與超過200個創意提案者合作。

日本DLE集團與台灣創新群眾集資平台MYFEEL。 圖/MYFEEL 提供

著名專案如「Baby SHARP最主動的空氣清淨機」獲得超過5,000位消費者預購支持，與PHILIPS攜手上市「白小奈｜奈米級空氣清淨機」突破700萬集資金額，更協助花仙子旗下品牌arcos推出米其林二星大廚共同監製開發的「MS 那個烤箱」等等。

MYFEEL更創新投入多國市場，2022年建立馬來西亞第一家群眾集資平台，拓展東南亞的市場機會，獲得多家台灣品牌爭相合作，盼透過MYFEEL創新集資平台的資源媒合，新南向前進馬來西亞。

MYFEEL與母公司日本DLE(Dream Link Entertainment)集團的合作於今年9月以高達3億日圓並取得過半股份的投資正式展開，第一步將合作開發更多來自台、日、馬來西亞當地的創意專案，透過MYFEEL平台整合跨國資源，協助創意專案朝向國際推廣，爭取更多曝光與知名度，屆時將充滿更多元與國際化的專案類型展現於大眾視野。

「Make the Impossible Possible.」MYFEEL相信任何好點子都有被實踐的機會，創立5年以來再度打造全新平台定位，以協助各項品牌與專案創意被看見為核心，同步於台灣、日本、馬來西亞推廣打造影響力，以台灣為據點出發，串聯日韓與東南亞，帶動亞洲創意經濟規模茁壯發展。