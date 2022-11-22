可欣可雅「C-23加氏乳酸桿菌」　備受民眾關注

這三年來新冠病毒肆虐全球，民眾若身體抵抗力差很容易感冒或確診，嚴重影響身體健康，因此「睡眠」的重要性更受到人們的重視，相關產品推陳出新。

您有沒有過這樣的經驗，白天精神不振、昏昏欲睡，但是到了睡前又忍不住看手機追劇、玩遊戲，導致精神亢奮、當夜貓子，結果隔天早上又覺得疲憊，如此惡性循環影響上班或上課的效率，也造成身體上的負擔。而工作或學業造成的睡眠不足也會嚴重影響到健康，如免疫功能變差、血壓上升、消化系統功能變差以及心血管疾病風險升高等情況，

除了台灣，工作壓力有目共睹的日本、韓國也熱切關注睡眠健康的議題，相關的輔助產品從吃的到用的，都很受到重視。如日本網友熱烈討論的「Yakult 1000」，將其中的「代田菌」（Lactobacillus casei Shirota ）增加10倍達到1000億活菌。還有網友在社群平台分享。

近期在台灣引領風潮、不少醫師、營養師紛紛關注的便是由日本乳酸菌飲料大廠可爾必思開發製造的「可欣可雅」，經由「可爾必思」乳酸菌飲料研發出的「C-23加氏乳酸桿菌」，是從數以千計的乳酸菌中精挑細選出來的，菌種和味道都和「可爾必思」不同。歷經長年研究，期望能滿足高度繁忙與緊張情緒的消費者健康需求。

可欣可雅實驗開發人員用科學研究來提升品牌價值。圖／可爾必思品牌提供

「可欣可雅」已在日本熱銷270萬包以上，因此可爾必思表示，民眾除了搭配優質的「益菌」補充保養，培養規律的運動飲食，擁有良好的睡眠品質才是健康根本之道。