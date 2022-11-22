將捷金鬱金香酒店 尾牙春酒年底前享優惠

國內疫情持續降溫，隨著尾牙春酒旺季來臨，新北淡水「將捷金鬱金香酒店」即日起至2023年3月31日期間，推出超值優惠方案搶攻市場，平日每桌NT＄8,800+10%起，專案皆加贈果汁暢飲以及免費停車。12月31日前完成預付訂金，即可贈送迎賓雞尾酒，訂席滿額加碼送高級客房住宿券。

今年年底有望開放婚宴酒席逐桌敬酒，將捷金鬱金香酒店即日起至2023年3月31日推出尾牙春酒專案，中式桌席每桌十人，平日（週一至週四）每桌NT＄8,800+10%起，加贈紅酒乙瓶；假日（週五至週日）每桌NT＄10,800+10%至NT＄16,800+10%，加贈紅酒兩瓶，專案皆贈送席間果汁暢飲、提供燈光音響設備、當日免費停車等， 凡於12月31日前完成預付訂金，即可贈送迎賓雞尾酒乙缸，另外為滿足企業尾牙春酒抽獎活動需求，訂席滿15萬元加碼再送高級客房住宿券乙張， 尾牙專案3桌起即可適用上述早鳥優惠以及滿額贈禮優惠。 歲末年終之際，感謝齊心度過疫情種種考驗，用美饌佳餚好好慰勞員工，訂席專線：02-2620-3968。

此外，位於酒店頂樓、擁有270度超遼闊觀景視野的望高樓，為室內外空間多元的新穎埸域，吸引很多中小企業及團體包場餐聚。值得一提的是，主打觀音山前的「義大利餐酒會」，2022年最後一場將於12/17晚餐時段（18:00～21:00）推出，星級主廚湯和喜將以義式傳統烹飪技巧，來呈現完美餐點，另外搭配五款波特嘉BOTTEGA紅酒、白酒以及檸檬利口酒等佐餐，邀請您細細品味這場與觀音山、淡水河浪漫交織而成的極緻餐酒饗宴。每場次限量30位貴賓，詳情請洽：02-2626-9970。

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將捷金鬱金香酒店官網>>http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>>https://www.fabmall.com.tw/

禁止酒駕，未成年請勿飲酒