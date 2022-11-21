迎兔年 水根肉乾攜手卡娜赫拉推出聯名禮盒

水根肉乾於彰化在地深耕近70年，今年更通過HACCP和ISO2002國際雙認證，將持續以傳承三代的職人手藝與精神，每日選用純正台灣豬肉，以手工打造最純粹的美味。此外，水根肉乾不斷在製程上創新突破，要以最天然的方式保留食物原味，更在調味技巧上精益求精，研發各式新穎口味，並定期檢驗製成技術，為消費者提供最安全、最安心的肉乾體驗。

近日，疫情趨緩，台灣重啟國門，國人終於可以逐漸走出疫情的陰霾，於2023年農曆春節不受拘束地與親人朋友團聚，享受美好的春節假期。為了慶賀這個久違的團聚時刻，傳承三代的水根肉乾特別重視能透過水根的產品傳達幸福與快樂的滋味，今年特地攜手「卡娜赫拉的小動物」推出年節禮盒，讓人在品嚐美味之際，同時收藏可愛爆棚的卡娜赫拉的小動物，為新的一年獻上「玉兔迎春、好運倍增」的祝福！

水根肉乾x卡娜赫拉的小動物聯名禮盒， 一次收納原味、檸檬及⻘花椒圓燒豬⾁乾等三款水根暢銷口味肉乾。圖/水根肉乾提供

水根肉乾x卡娜赫拉的小動物聯名禮盒，一次收納三款水根暢銷口味：原味圓燒豬⾁乾，使用獨門醬汁醃製入味，襯托出豬肉原有的鮮甜，同時保有juicy口感；檸檬圓燒豬⾁乾，以鮮榨檸檬汁加上檸檬皮點綴，清爽檸檬果香撲鼻而來，絕對是年節嘴饞時刻的第一首選；⻘花椒圓燒豬⾁乾，選用麻辣界首屈一指的江津九葉青花椒，佐以大紅袍、二荊條辣椒及朝天椒秘製，經黃金比例調配及古法烘烤，打造層層堆疊的香氣麻感，最後再以青花椒原有的淡淡萊姆香收尾，怕辣的人也能享受麻而清爽的風味。

禮盒的設計特別選用象徵水根肉乾品牌的雋永深藍色製成鐵盒，以打凸的方式讓繫上蝴蝶結的粉紅兔兔與P助圖案立體化，加上粉紅色的手提盒包裝，讓禮盒自提把到內裡，都有充滿卡娜赫拉的熱鬧氛圍；看到卡娜赫拉與⼩動物們換上新衣，戴上代表水根肉乾的小豬頭套享受美味肉乾，為禮盒增添了Q萌感。現在早鳥訂購還有機會獲得限量聯名紅包袋，更增添兔年的喜氣！