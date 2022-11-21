2022年海外臺商精品獎頒獎典禮隆重登場

海外臺商精品讓世界看見臺灣

僑務委員會自110年起辦理「海外臺商精品」選拔暨輔導活動，主旨為輔導海外臺商事業發展、鏈結臺灣優勢、協助海外臺商產品品牌推廣。並於今(21日)在晶宴會館舉辦頒獎典禮，典禮中由委員長童振源頒發獎座鼓勵獲獎企業，並播放得獎感言影片 ，分享榮耀時刻，且活動同步於僑務電子報YouTube頻道直播。

「海外臺商精品選拔暨輔導活動」今年擴大至全球舉辦， 共有來自全球六大洲的海外臺商產品報名參賽，歷經海外初選及臺灣決選 ，總計選拔出8件「海外臺商精品金質獎」及9件「海外臺商精品銀質獎」。獲獎精品所屬企業除獲得獎座和獎狀鼓勵之外，同時享有專案信用貸款保證、國際會計事務所諮詢及外貿協會品牌輔導課程資源外，另將有數位策展、新媒體行銷及電商轉型課程等各式多樣的輔導推介服務，期盼以 共同通路整體行銷概念，擴大產品行銷通路，帶動海外臺商產業品牌發展 ，提升企業整體競爭力，讓臺灣走向世界，讓世界看見臺灣!

為匯聚更多臺商在海外創建品牌的奮鬥故事，擴大活動效益，並鼓勵更多海外臺商品牌參與，發揮見賢思齊效果，僑委會已陸續於僑務電子報刊登今年「海外臺商精品」系列報導;今年獲獎名單、系列報導及更多資訊 ，可上網參閱僑委會官網「海外臺商精品」專區及活動網站:TaiwanPrime.org。