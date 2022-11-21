霈方國際獲2022亞太傑出企業　卓越企業管理獎

繼今年8月榮獲有人資界奧斯卡獎美譽的「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮後，霈方國際再獲國際大獎肯定！亞洲企業商會(Enterprise Asia)公布2022年亞太傑出企業獎獲獎名單，霈方國際首度參加即榮獲「卓越企業管理獎」(Corporate Excellence)殊榮，此獎項授予企業發展、產品服務、顧客經營及永續發展等項目表現出色的企業，顯示霈方國際於經營管理的表現，深受國際認可。

APEA亞太傑出企業獎自2007年起開始頒發，由學術界、企業家、非營利組織及各界專家組成評審團進行分析，評核出入選門檻，再藉證明文件與線上稽核等評選出亞太區的優秀企業及領導人，得獎範圍遍及馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、新加坡、印度、台灣、中國、香港等地，是亞洲地區是最負盛名的地區性獎項之一 。

佈局全方位大健康產業

台灣百貨精品專櫃美容集團霈方國際(6574)自2002年創立以來，致力於美的事業發展，集團實力集產品、銷售、頂級護膚與服務為一體，充分滿足消費者對於美的需求。近年來更跨足大健康產業，旗下產品包括美容保養品、保健產品外，也推出全新醫美品牌，提供消費者由內到外的美麗及健康。

業務發展上，霈方國際持續透過集團組織整合，以多品牌、多通路發展，不斷擴張與創新商模。配合後疫情時代的消費習慣改變，持續進行電商通路的拓展、全通路OMO 虛實整合營運，為消費者提供創新商品及優質服務，積極邁向全方位通路美力事業，即使在疫情重創全球經濟的困境中，仍穩健展現傑出的營運佳績。

美的事業 打造華人第一美容保養集團

霈方國際多年來致力推動「美」的事業，公司也同樣積極實踐企業社會責任，關注社會需求。 台灣疫情最嚴峻之時，儘管面臨多重挑戰，仍多次捐贈醫療儀器及防疫物資與全民攜手抗疫；近年，將公益重心聚焦於鄉里關懷與婦幼照顧上，持續以行動力關懷台灣這塊土地。

對於此次獲獎，霈方國際董事長呂慶盛表示：「霈方國際一直以來以成為『華人第一美容保養集團』為願景，不斷為客戶創造美的產品、美的療程，以及美的科技，讓人變得更美麗、更健康，感謝亞洲企業商會的肯定，也謝謝團隊的努力。未來，我們將秉持不斷學習及創新的核心精神，持續滿足消費者的全方位美的需求，並持續落實企業永續精神，朝向創造社會、經濟與環境共好的目標前進」。