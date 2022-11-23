SHARP淨水器新品首發 獲GMark日本大賞

年底的除舊佈新季來臨，想喝好水的民眾有福了！台灣夏普SHARP趁此檔推出最新力作「WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器」、「WJ-AC01T超強效碳纖淨水器」、「WJ-RT01T超淨RO柔順口感淨水器」三大產品，且為慶祝SHARP獲得GMark日本大賞，更加碼買一送一活動：凡購買「WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器」前1000組送一年份市值4,800元的濾芯組，民眾趕緊趁此優惠強檔除舊佈新過好年！

隨著食品安全問題越來越受到重視，加上新冠肺炎疫情持續壟罩在我們的生活當中，家中若有幼童、長輩，對於飲水需求更需要嚴格把關！台灣夏普SHARP推出的系列淨水器，擁有獨步全球的水道一體設計，有別於傳統淨水器的管線分離，管線重複使用累積污垢，水道一體設計即是在更換濾芯時一併將水道更換，杜絕污染與細菌滋生，就跟生鏽的老舊水管一樣，將髒水喝下去了！

而最讓消費者感到窩心的是，該淨水器可以根據使用者飲水需求不同，任意疊加RO逆滲透、活性碳、電解水等，各種不同功能的濾芯，只要出不到1公斤的力氣、10秒鐘的時間，就可以DIY更換濾芯，輕鬆把關自我和家人們的飲水自主權，深受消費者的喜愛。

此外，現代人配置家電多會考量產品是否符合家中裝潢，如配色、體積大小等等，特別的是，SHARP系列淨水器不僅設計白色優雅外觀，還擁有90mm的超纖薄尺寸，強調再小的櫥櫃空間都裝得下。SHARP表示，現在淨水濾材科技已非常成熟，需要找出更細緻的訴求去解決，而SHARP在設計上不僅考量外觀設計，連各式濾芯材質，都可以依據台灣不同地區的水質進行建議安裝，或飲水跟泡茶泡咖啡的需求等等，積極地站在消費者的立場開發產品，漸漸的也在淨水器市場上突破重圍，佔有一席之地。