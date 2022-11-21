NO COPIES原創主義開幕　立足古宅翻新地方創生

地方創生近幾年成為顯學，除了辦市集、賣特產，還有沒有更多讓人耳目一新的可能性？如何運用藝術文創打造屬於在地的永續經濟模式？

位於大稻埕的「黑美人大酒家」建於1900年代，在2007年被台北市文資局登錄為歷史建物。隨著台北商業重心東移而因之沒落，從90年代以來閒置迄今。有著如此時代故事的老建物，於 11/23 重現風華，結合藝文、歷史和創新體驗，揭開面紗和世人重見。

立足歷史軌跡、擁抱創新靈魂

背景橫跨海外NPO及企業，年紀輕輕便曾擔任AI專家及外商總經理的張圓圓，從小在爸媽栽培下養成深厚藝文素養。受楊渡老師、漢聲出版黃永松老師的啟發，張圓圓在因緣際會下接手這個歷史建物，將「黑美人大酒家」轉型成「NO COPIES原創主義」，不僅從藝文角度來思考品牌定位和商業模式，也進行老屋活化和地方創生，讓地方或品牌長久運營。

8月份開始籌備的 【NO COPIES 原創主義】，於 11/23 正式開幕。受楊渡老師、漢聲出版黃永松老師的啟發，張圓圓強調「NO COPIES原創主義」嚴選創作者的原創精神，必須兼具「時代性」、「故事性」、及「普世性」三大核心價值，讓藝術家的創作能直接和大眾對話。「這些藝術家在海外都很有聲量，在台灣卻鮮為人知，藉由這平台讓他們能有和大眾對接的場域。」

專注人和生活連結 把藝術帶入大眾生活

11/23開幕第一檔展覽，邀請國際陶藝家張清淵與漢聲出版社，透過展售張老師橫跨三十年的創作和生活器皿作品、搭配展出漢聲出版社早期的ECHO雜誌，表達想要連結藝術和大眾生活的初衷。未來也已規劃韓國、丹麥等國際藝術家的創作展示。

跳脫既有框架，同時讓藝術創作落地生活，對空間和藝術家來說，不但更第一線貼近消費者，也能把商業模式轉化成永續經營的動力。除了策展、講座活動、每月選書，張圓圓也規劃了展覽相關的延伸商品，將創作者的核心價值帶入生活想像。「我們同時展售創作者的生活物件與書籍，提供參觀者另一層省思：能不能透過有意識地選擇生活的每一個物件、替自己活出有意識的人生？」

【地址】：台北市大同區南京西路195號2樓

【開展日】：2022/11/23