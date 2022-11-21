歐客佬精品咖啡促中西國際咖啡豆冠軍交流

國內邊境開放，亨譽國際的的巴拿馬翡翠莊園園主Rachel Peterson及Daniel Peterson防疫多年首度出訪亞洲地區指定來台歐客佬精品咖啡拜訪。歐客佬執行長王信鈞身為台灣企業的一份子，特此也邀約今年度甫獲台灣2022PCA&國際竸標冠軍莊園（藝伎咖啡豆）冠軍的豆御香莊園主曾福森同場交流冠軍咖啡的種植及經營理念。

圖／歐客佬精品咖啡提供

王信鈞特別透露「巴拿馬翡翠莊園」非常重視台灣的咖啡市場，所以疫情前就每一年都會來台灣做商務市場考查；這幾年不能出國，去年還更是特別大方寄送藝伎咖啡種籽來台灣，由歐客佬精品咖啡協助分送給台灣咖啡農培育。王信鈞表示目前有多位已育苗成功，相信對台灣咖啡豆種植助益極大。

王信鈞表示，兩家優質莊園豆都是歐客佬長期配合的產豆莊園，其品質不在話下；而台灣在地咖啡農更是身為台灣企業家的他特別要支持的；而國際型的巴拿馬翡翠莊園有其台灣農業值得學習及交流的地方；協助促進種植技術及農業經驗，是歐客佬自認作為咖啡豆商應有的使命感。

翡翠莊園第二代農主Rachel及Daniel在2004年發現藝伎咖啡豆有其獨特風味，從而專精種植，是目前風迷全世界的藝伎咖啡豆的種植先勢者。他們分享表示分級區域種植的制度和用嚴格的品管是維持每一年產生高品質豆的秘訣。Rachel進一步表示與歐客佬長期互動十年，彼此之間合作愉快及溝通順暢，歐客佬非常了解我們品牌的概念，且彼此的概念相同並共同成長的伙伴，Daniel Peterson更進一步補充表示歐客佬尤其在包裝上非常設計精美，這一點令他們姐弟非常贊賞，另外，兩家族在文化交流及互動上也非常緊密，共同創造永續合作價值。

豆御香藝妓莊園主曾福森表示很感謝歐客佬精品咖啡執行長王信鈞促成本次的交流會。讓他有粉絲見偶像的期待感，自己有很多種植的想法和問題要與Rachel及Daniel互相交流，相信對未來有很大幫助。另外，他說對歐客佬幫忙台灣精品咖啡在國際市場上行銷真正幫忙台灣咖啡豆農民非常大的幫助，給予相當的肯定及信任企業專業度。

圖／歐客佬精品咖啡提供

在交流會上，歐客佬除了展示擁有全台最多品項的咖啡豆外，並分享自家具台灣在地特色且是2022台中十大伴手禮的「米香花生」給兩位外國人品嚐。Rachel及Daniel對於米香花生讚不絕口，各種口味都試吃好幾個。Rachel還特別喜歡紅麥和原味口味。Daniel表示搭配藝伎咖啡真得很不錯，值得推薦。