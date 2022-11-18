浴火重生！ 寶山球場會館完成整修啟用

三個月前一場大火，將新竹「寶山高爾夫球場」的會館燒得一片狼藉，就在球友當話題談沒三個月，寶山球場的會館已經火速整修裝潢完成，以更明亮整潔的空間與完善舒適設施，來迎接所有前來享受揮桿樂趣的球友。

原本燒毀的賣店和golf shop經過整修業已煥然一新！ 圖／業者提供

寶山球場總經理林瑞彬表示，原本會館內部的設施與裝潢都已老舊，剛好趁此次機會全面升級翻修，就在社長與執行長的全力支持下，球場花了一千多萬元整修一樓大廳、男女更衣室、出發站、賣店與二樓餐廳，並加緊工程進度在兩個多月內就完工。最近前來打球的球友們，一踏進會館，都不約而同感覺，會館內變得更明亮也更精緻，連服務人員都面帶笑容….

寶山球場執行長松永吉史（右）知人善任，相信信任總經理林瑞彬可以把寶山打造成明星球場！ 圖／業者提供

確實，一踏入會館大門，映入眼簾的是三組球隊接待桌椅與後方的沙發區，設計感十足的現代風傢俱簡約俐落，而牆上那幅巨大的潑墨山水畫則為整個空間起了畫龍點睛之妙。男女更衣室也都煥然一新，讓球友在打完球後能有更乾淨舒適的盥洗換裝空間。而順著環形樓梯走上二樓餐廳，黑白棋格地板營造出些許復古氛圍，四周落地窗則帶進滿滿的陽光與綠意。以美景佐餐，風味更佳！

進了會館映入眼簾的是三組球隊接待桌椅與沙發區，充滿現代風傢俱簡約風格。 圖／業者提供

除了嶄新的會館之外，向來以超高CP值聞名北台灣的寶山球場，在球場管理資歷豐富的新任總經理林瑞彬帶領下，球場的場地維護狀況也正逐漸提升。落實例行保養，讓草皮更平整漂亮、讓環境更整潔美觀，是寶山球場目前的首要任務和目標。如果你常來寶山打球，一定會感受到這座已經25年的老球場，這幾個月來已經開始加快腳步，動了起來！

衛浴間改得好！更潔淨明亮，而且每間浴室都很寬敞！ 圖／業者提供

寶山球場執行長松永吉史表示，寶山球場的優點是地理位置優越、交通方便，鄰近新竹科學園區；其次是價格實惠，平易近人。至於缺點，他坦言目前場地狀況確實不夠理想，「是五六七八九流的水準。」松永吉史說道。「但很高興我們找來台灣一級棒的球場總經理林瑞彬，來協助管理經營。相信在他的指導下，寶山球場一定會往前邁進。我們會認真做、用心做，希望在未來成為台灣一流的球場！」