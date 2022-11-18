Horia赫里亞精品沙發打造職匠精神 形塑家的溫暖輪廓

擁有好的沙發，能妝點出家的靈魂與質感。許多民眾都想要尋求心目中的夢幻沙發，跑到各大家具賣場看到琳瑯滿目的沙發，清一色的款式與質地，而產生選擇障礙不知從何挑選，想要量身訂做、舒適、安全、毫不笨重的好看沙發，沙發專家Horia赫里亞提供相較於傳統樣式的新選擇。

Horia赫里亞深耕台灣沙發多年，推出兼具美感與舒適，中看也中用的好沙發，除了發揮職匠精神的精雕細琢，也跳脫傳統呆版的家具風格，從開發設計、嚴選素材，到後端組裝、配送等每個細節都環環相扣，高背沙發兼具美學與人體工學，能給予頭部、頸部、腰部完美支撐性，休憩時再也不擔心腰酸背痛。

Horia赫里亞擅長於打造高度客製化的精品沙發，除了運用進口的車縫機與邦迪車縫線，進行細密的表皮縫製，展示精緻品味與耐用價值。為滿足消費者特殊尺寸、舒適面料需求，或喜歡完美撞色，Horia赫里亞都能找出最適合的沙發藍圖並逐步實現，期望能成為每個家庭最堅實的依靠。

Horia赫里亞屬於精品沙發等級，每一座沙發心皆採用國際頂級素材，從木材、泡棉、黏著環保膠到縫線組裝都相當講究，是台灣自產自銷的沙發，擁有五年結構保固，泡棉材料也可更換，擁有多重保障，不用擔心成為沙發孤兒。

Horia赫里亞皆採用國際頂級素材，從木材、泡棉、黏著環保膠到縫線組裝都相當講究。圖／Horia赫里亞提供

沙發經由化學處理，容易產生刺鼻氣味，對人體有害，有鑑於此Horia赫里亞嚴格要求一律採用強韌柳安實木、松木，且通過SGS無毒、無重金屬認證，即使是噴膠都是使用環保膠，訴求安全也無讓人懼怕的氣味。

榮登Horia赫里亞熱銷款的貓抓布沙發，則採用等級材質瓦倫西亞分子布，同樣有皮革質感、高防潑水、高耐磨度採用最高係數，碰到髒污可直接用水擦拭，由於好清洗、好坐、質感又好，受到許多消費者的青睞，目前北中南皆有實體店，歡迎消費者前往參觀比較。

Horia赫里亞熱銷款的貓抓布沙發，好清洗、好坐、質感又好，受到許多消費者的青睞。圖／Horia赫里亞提供

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