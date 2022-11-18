《Dcard》街訪與活動貼文 這家電信商讓網友最有感

隨著數位發展成熟，整合數位生活全生態的應用程式(APP)也越來越多元，擁有全台近706萬戶的遠傳電信，自去年推出心生活APP後，下載數已突破400萬，每日開啟數更達28萬，日前在知名社群網站《Dcard》推出的街訪與活動貼文後，短短一週就突破三萬則留言，讓不少網友看完直呼「真的超有感」。

正妹主持人「木木」，透過街訪的方式，詢問民眾對於電信商推出優惠何項最有感，其中熱門展演活動、體驗獨家私房行程、以及遠傳幣兌換優惠、跨店咖啡寄杯，獲得多數網友及民眾的認同，不少網友也留言表示，「超商寄杯真的超方便」、「50幣折500塊旅遊行程蠻划算的」，更有網友留言表示，「演唱會或展覽門票會有會員折扣那個，希望能多推出一點」。

此外，受訪民眾也表示，看演唱會、劇場有獨家同等早鳥優惠價感到心動，特別是喜歡追星的學生族群，買張門票可能月底就要餐餐吃泡麵，遠傳心生活APP不定時會釋出「展演活動」的早鳥優惠價，還可用遠傳幣抽雙人門票，就連遠傳獨家的遠傳幣也可兌換多項超值商品，並且在friDay購物、電信費都能折抵，也難怪讓不少人都覺得相當實用。

也有上班族表示，「平日上班忙碌，只能假日帶著全家大小出去玩」，但上班忙碌不好規劃行程，這時遠傳心生活提供「獨家私房行程」，不管是想賞鳥、看動物，在官網上有多項行程可任君挑選，甚至50遠傳幣就可抵免500元，遠傳對用戶真的超給力。

除了上述的優惠外，不少用戶也分享獨到的優惠，除了會員不定期有連鎖餐飲（肯德基/PizzaHut）優惠外，不管是到電信商繳費，或上網購物都有回饋遠傳幣，若是擁有「friDay聯名卡」還能再多賺2％回饋。此外，對於每日都要來杯咖啡的上班族或熬夜的學生，使用遠傳心生活APP現在已經可以「跨四大超商」寄杯，若每日都需要來點咖啡因刺激，跨超商寄杯肯定相當適用！

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Dcard報報影片：https://www.youtube.com/watch?v=Ro8b6VbuU00