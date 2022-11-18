Kumamon Land 與熊本熊探索元宇宙沉浸奇幻旅途

元宇宙趨勢邁入旅遊新時代，元宇宙項目VEX 與日本熊本縣政府及株式會社旭通DK 攜手合作，推出神奇夢幻的Kumamon Land。從2023年1月起，將由熊本熊幸福部長擔任嚮導，讓大家體驗VEXMETA沉浸式虛擬日本旅遊！

真實虛幻的交錯，打造沉浸體驗新維度，讓Kumamon Land成為元宇宙虛擬世界一大亮點。圖／VEX Limited提供

史無前例的沉浸式元宇宙旅遊，三階段打破想像界限

熊本縣位於日本九州中央，當地秘境景點及風土民情舉世聞名，深受全球旅客喜愛。VEX 跟熊本縣政府分三階段推出熱門景點的元宇宙旅遊體驗及NFT，並由營業部長熊本熊帶領用戶遊玩。首階段的「県央」，地區名勝包括熊本城、水前寺成趣園、三角西港。第二階段「県北，阿蘇」地區名勝包括：山鹿燈會、八千代座。最後階段將推出「県南，天草」，能體驗八代妙見祭、青井阿蘇神社等景點。

熊本當局高度重視是次項目，熊本県田嶋副知事表示：「為實現Kumamon Land概念，在現實與虛擬世界中，提供與熊本熊接觸及互動的機⋯⋯」，透過真實虛幻的交錯，打造沉浸體驗新維度。他亦特別感謝VEX公司及各方努力，讓Kumamon Land成為元宇宙虛擬世界一大亮點。

官方授權禮品套裝、熊本熊公仔及熊本熊造型 NFT (Kumamon Land NFT)。圖／VEX Limited提供

熊本「萌」化體驗 在Kumamon Land 中，用戶可以操作虛擬身份，穿上熊本熊造型NFT，並和熊本熊互動、穿梭四季觀光、選購日本直送特産、參與祭典載歌載舞、暢玩特色遊戲等。也可以手機與熊本熊AR 打卡，紀錄現實與虛擬交錯的奇妙時刻，分享元宇宙旅遊新型態。

全方位感受元宇宙魅力，放肆大玩！

VEX Limited 聯合創辦人及行政總裁馬家榮先生表示：「VEX 與著名IP 創作者合作，在VEX 社區提供非凡的生活、娛樂及多媒體體驗。Kumamon Land 為用戶提供前所未見的元宇宙奇妙旅程，展現團隊將實體景點昇華並化成虛擬遊樂場的實力。」