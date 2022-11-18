深秋台北小旅行推薦：到赤峰街感受懷舊氣氛 來一場穿越時空之旅

詩人余光中說「秋天，最容易受傷的記憶」。漸涼的秋日總是令人不禁想起舊時光，其實往日情懷不一定要悲愁垂涕，也有許多讓人回味無窮的趣事。11月11日至12月5日亞洲藝術與文化創意產業發展協會（簡稱AACC）打造「平行時光 －赤峰懷舊．攝影雙主題展」，將以赤峰街區的點點滴滴作為素材，進行一場穿越時空的懷舊之旅。

座落在現代化、繁華的臺北城裡的赤峰街，具有豐富的歷史文化也並存著舊時傳統與在地創生，形成一股新世代的懷舊氛圍。本次AACC串連15家赤峰在地文創店一同進行城市創作，透過店家的一扇櫥窗、一片牆面或一區商品展示空間，展現屬於自己的懷舊風貌，邀請大家一起到赤峰街來一場穿越時空的深秋懷舊之旅。

15家赤峰在地文創店一同進行城市聚落懷舊創作。圖／AACC提供

值得注意的是，本次AACC特別邀請影像創作藝術家陳志駒為赤峰街進行26件專題影像創作，透過層層疊疊的影像創作，感受赤峰街新舊之間並進融合的獨特魅力。作品將於活動期間在午酉雅集展出，12月3日也將在午酉雅集舉辦由陳志駒主講的「『美學不攝限』從街拍創作看視覺表達的當代藝涵」講座，許多攝影愛好者已慕名搶位，造成講座未演先轟動，原定場次已全數報名額滿，並將在同日下午加開第二場，有興趣的民眾可至AACC臉書粉絲專頁私訊報名。

由資深影像職人張義雄發起的赤峯攝影獎，也將在活動期間於赤峰街13個商家展點展出「第一屆至第三屆得獎作品」回顧展，共計70件作品。張義雄認為，每個人都有機會擁有看到自己的作品展示在牆上那刻的感動，因此設立了「赤峯攝影獎」，並陸續針對臺北市的大同區、萬華區、中山區，進行深入探索與田野踏查，現已邁入第四屆。希望透過攝影美學，讓已經被人們當作習以為常的商家、鄰里、地方特色，得以藝術之美重新呈現。

11月26日將由室內設計師楊焌賢主講的「混種島嶼-赤峰的混血文化與生活」講座，也將在午酉雅集舉辦，透過獨特的觀點，講述赤峰街區的古今與文創，透過藝術，穿越時光的藩籬，帶領觀眾追尋屬於自己的生活美學。

活動期間，AACC也將與「旅電」及線上會員卡夾APP「Perkd」合作，邀請民眾一起以行動響應永續綠色生活，在赤峰街區將設置4個共享充電站與1座大型行動電源租借站，鼓勵大家以租借代替購買，實踐環保。也將在Perkd設置「赤峰誌讀者會員卡」，只要下載App就能享受28家赤峰文創品牌的專屬電子好康優惠，及閱讀未來AACC的藝文數位刊物『赤峰誌』。