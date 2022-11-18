肇喜登峰巡迴賽-苙億公開賽 洪健堯獲得冠軍

2022肇喜登峰巡迴賽第六站-苙億公開賽今天（11/18日）在台中球場順利完賽，儘管追兵甚多，但洪健堯最終頂住壓力，以一桿之微險勝，贏得冠軍及獎金60萬元。另加苙億公司總經理林紹白現場加碼冠軍獎金10萬，洪健堯總計贏得獎金70萬元！這是他今年肇喜登峰巡迴賽第二冠，台巡賽的第三冠。

洪健堯從主辦人也是好友的苙億有限公司總經理林紹白（左）手中接過冠軍獎盃。圖 /業者提供

而沙比亞特馬克、張緯綸、李玠柏、陳裔東則同以四回合總桿269桿並列第二名，各分得獎金161,250元；由於林紹白總經理現場也同時加碼亞軍獎金5萬元，因此四人各再多獲得12,500元，每人總計各贏得173,750元獎金。

第三回合並領先的劉嚴鴻以四回合總桿271桿獨獲第六，不過他仍贏得今年肇喜登峰巡迴賽年度獎金王！而沈威成、連騼森、葉昱辰、謝繼賢、林永龍、林文堂則是並列第七名。

至於唯一晉級後兩回合決賽的業餘選手許柏丞今天打出70桿，以四回合284桿獲得業餘第一，在職業榜則名列第43名。

TPGA理事長陳榮興親將二近洞獎頒給名將林文堂。圖 /業者提供

這次比賽也將透過網路，將賽事後兩回合決賽賽況採精華錄播方式，於12/1及12/2下午4點起呈現給關心台巡賽的球友們；今年的播放平台除了台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 、TPGA官網之外，另在LINE平台-Golfourit及全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒也看得到。