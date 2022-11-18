潮澎遊聯名產品行銷預購平台正式啟動

邀請國際知名設計師以澎湖四季旅遊意象，設計出融合在地特色的全新聯名包裝

為整合推廣「澎湖」地方觀光產業，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處特別打造出「潮澎遊vePenghu」國際行銷品牌，並於11月18日假台北晶華酒店舉行「潮澎遊聯名產品行銷預購數位平台」啟動記者會，會中由澎湖國家風景區管理處長許宗民開場致詞，並邀請多位貴賓共同與會。

許宗民表示，陽光、沙灘、仙人掌向來是民眾對澎湖的第一印象，但澎湖不僅僅這些，還有許多新鮮的水產、獨特的點心及各式的美食讓人垂涎三尺，為讓民眾對澎湖有不一樣的感受，更推出不同的行銷活動。此次「潮澎遊」聯名產品，特別邀請國際知名設計師 Danilong，以澎湖四季旅遊的意象，設計出融合在地特色的全新聯名包裝，為澎湖的經典名產包裝增添耳目一新的感受。而即將推出系列「潮澎遊」特色聯名商品，將獨家上架於「潮澎遊產品行程預購數位平台」販售，期待能增加民眾對於澎湖傳統名產的添購。

啟動記者會上，澎管處特別於會中展示三部片長約3分鐘的國際主题宣傳影片，影片中以「潮水」呼應「潮澎遊」品牌形象為目的出發，透過微電影的手法拍攝不同的主题影片，從澎湖美麗的自然景點到多元的歷史文化及獨特的在地美食和蔚藍大海零距離的水上活動行程，讓觀看影片的民眾和外國觀光客有如身歷其境般的遊訪澎湖，除期望增加民眾前往澎湖觀光的慾望外，更讓世界看見澎湖璀璨之處。

澎湖觀光協會理事長陳仁和、澎湖觀光圈餐飲組召集人謝玉玲、特產組召集人楊國隆、雄獅旅遊副總經理蘇世欣、信興海產負責人吳美瑤等貴賓於會後合影。圖／郭亞欣

「潮澎遊產品行程預購數位平台」線上集結近70間商家、超過38件商品參加此次聯名發表，活動期間更加碼贈送限量折價券,未來將會有更多元豐富的商品陸續上架，讓民眾可一次購足澎湖的在地美食。

澎管處表示，期透過融合澎湖本身在地意象的新包裝設計及國際主题宣傳影片來創造屬於澎觀光圈在地品牌差異化及獨特性，目標將澎湖觀光圈食宿遊購行各觀光產業、產品讓全世界都能來體驗澎湖之美。

更多商品資訊及優惠領取，可至潮澎遊行程預購數位平台網網： https://activity.penghu-nsa.gov.tw查詢。